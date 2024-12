Fanoušci rozproudili jihočeské derby. Písečtí si přijeli pro šupinku

„Pomalu dopijte ty punče a půjdeme,“ zavelel jeden z mužů v žlutočerném kulichu a týmovou šálou. Pak se náměstím ozvaly bubny, skupinku fandících lidí najednou zahalil dým ze žlutých a černých dýmovnic.

Dav se pak vydal k nedaleké sportovní hale, kde se v jihočeském derby v nejvyšší basketbalové soutěže mužů utkal domácí tým GBA Lions právě s píseckými Sršni. „Sezonu si neskutečně užíváme, jsme druzí, což je úplně boží. Přijeli jsme dvěma plnými autobusy a další i auty. Chceme tady udělat pořádný randál, bude nás tak okolo tří stovek,“ smála se Monika Veselá.

„Jedeme si pro šupinku, protože Hradečáci natočili před derby na sítě video, ve kterém říkají, že nám nedarují ani šupinu. No tak jsme si pro ní přijeli,“ vysvětlila členka sršního fanklubu.

Toho, který si letošní euforii s píseckými basketbalisty pořádně užívá. Fanoušci Sršnů vyjíždějí na zápasy po celé republice. Derby proto nemohlo chybět.

Žlutočerná lavina, která zabrala půl hradecké haly, dotlačila Písek k vítězství 88:80. Už na předzápasovou rozcvičku se fandilo. Kotel slavil každý úspěšný hod na koš. Ani domácí fanoušci ale nezůstávali pozadu, především, když Hradec s mírným náskokem ze začátku zápasu vedl. První poločas derby byl zcela vyrovnanou partií.

Nakonec před 750 diváky v Jindřichově Hradci vyhrál Písek.

„Kdybychom před zápasem řekli, že derby bude mít takový průběh, asi bychom byli rádi. My jsme do toho zápasu šli, slovy našeho manažera, s tím, že derby nemá favorita. Myslím, že se nemusíme stydět. Rozhodly detaily. My jsme nevstoupili dobře do druhého poločasu, chyběla nám energie. Velmi dobře jsme se dokázali vrátit do zápasu – dali jsme velké střely, když jsme je potřebovali. Je na nás vidět progres a myslím, že to družstvo ukazuje svoji tvář, má identitu,“ uvedl po utkání kouč domácích Andrej Červenka.

To jeho kolega z Písku mohl být o zmíněných osm bodů přeci jen spokojenější.

„Ohromně těžký zápas, potvrdilo se klišé, že derby nemá favorita. My jsme nevstoupili do zápasu dobře, nechali jsme Jindřichův Hradec hrát jejich hru, nebránili jsme dobře 1 na 1, nechali jsme jim otevřené trojky. V druhém poločase přišlo zlepšení, ale bohužel jsme i s menším soupeřem měli obrovský problém na doskoku a nechávali jsme si dávat body z druhých šancí, to nás dostalo do vyrovnané koncovky, kterou jsme naštěstí zvládli. Jsme strašně rádi, že si odvážíme vítězství a že jsme vládci jihu,“ zmínil asistent trenéra Matěj Mach.

Po šestnácti odehraných kolech si drží Písek o skóre druhé místo v tabulce hned za Nymburkem. Lions z Jindřichova Hradce jsou pak na posledním dvanáctém místě.