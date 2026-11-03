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Přístup jako z Mrazíka. Trenéra Písku těší: Můžeme se rovnat s každým v lize

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  10:01
Trenér Jan Čech udílí hráčům Písku pokyny.

Trenér Jan Čech udílí hráčům Písku pokyny. | foto: Vít KoubekProfimedia.cz

Písecký trenér Jan Čech se raduje.
Vojtěch Synáček z Brna ční nad píseckou defenzivou.
Vojtěch Sýkora v píseckém dresu
Martin Svoboda z Písku se dere k brněnskému koši.
6 fotografií
„Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“ Takovou radu dostává Ivánek od maminky v kultovní pohádce Mrazík, než se nafoukaný mladík vydá do světa. Stejný přístup ordinuje trenér píseckých basketbalistů Jan Čech svým svěřencům. Využívá ho už roky a neztrácí význam, ani když pozice sršňů v nejvyšší soutěži sílí.

I ve své čtvrté sezoně mezi elitou se jediný jihočeský celek v Maxa lize raduje z dobrého vstupu do ročníku. Naposledy doma přemohl rivala z Děčína, výhrou 99:84 se vyhoupl na dělené třetí místo se šesti výhrami a třemi prohrami. Stejnou bilanci má právě i Děčín a Ostrava. Lépe jsou na tom jen Slavia a Pardubice.

„Mám z týmu dobrý pocit, jdeme nahoru. Hráči věří tomu, co po nich chceme, a začínáme se sehrávat. Když budeme takhle pokračovat, můžeme se rovnat s každým v lize,“ chválí povedený start trenér a manažer Jan Čech.

Písecký trenér Jan Čech se raduje.

Prvním cílem Písku byl postup do nadstavbové skupiny A1, kam se po základní části dostane osm nejlepších celků. Většina týmů má odehraných devět nebo deset duelů, a tak se blíží k polovině rozpisu. Jihočeši se v tomto ohledu zatím o pozici mezi elitou strachovat nemusí. „Pod sebe se teď nedíváme, ale ani zbytečně nekalkulujeme. Soustředíme se na své výkony. Chceme zvládnout každý další zápas a vyhrát ho. To je naše DNA, kterou neměníme bez ohledu na soupeře. Předchozí sezony nás dostatečně varovaly, že se může stát cokoliv a každá výhra se hodí,“ upozorňuje.

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Sršni mají u soupeřů značný respekt. „Písek je pro mě zatím nejzajímavějším týmem v lize. Když vidím, jakým způsobem hrají, tak klobouk dolů před jejich hrou,“ zmínil například po vzájemném duelu kouč Slavie Oren Amiel.

Trenér Jan Čech udílí hráčům Písku pokyny.
Písecký trenér Jan Čech se raduje.
Vojtěch Synáček z Brna ční nad píseckou defenzivou.
Vojtěch Sýkora v píseckém dresu
6 fotografií

Čecha taková slova potěšila, ale velké závěry z nich nedělá. „Upřímně, komentáře, podcasty a články moc nesleduji. Důležité je pro mě to, jak vnímám náš tým a jaké pocity mám ze zápasů. Víme, že už nás dávno nikdo nepodcení a respekt u soupeřů snad také máme,“ míní.

Dalším povzbuzením pro Jihočechy je poslední výhra s Děčínem. Nejlepší obrana soutěže inkasovala v sršním hnízdě 99 bodů a domácí zaslouženě brali výhru.

Ústí mělo Slavii na kolenou, šampioni ale otočili v závěru. Písek přehrál Děčín

„Výbornou obranu jsme ve třetí čtvrtině podpořili rychlým protiútokem. Dostali jsme se až do téměř dvacetibodového vedení, které se nám podařilo udržet. Myslím si, že týmový výkon byl velmi dobrý. Věřím tomu, že začínáme nabírat na síle a půjdeme ještě nahoru,“ popsal asistent trenéra Matěj Mach.

Hlavní kouč Čech viděl ještě jeden důležitý poznatek. „Doma jsme měli těžký los. Prohráli jsme se Slavií a Pardubicemi, tedy největšími favority soutěže. Ať by proti nám stál kdokoliv, moc jsme chtěli před našimi fanoušky zase zvítězit,“ přiblížil.

Tahounem Písku byl opět Martin Svoboda, nasázel 30 bodů. Reprezentant se po zranění ze závěru loňské sezony dostal do výborné formy. Zápas co zápas zatěžuje bodová konta soupeřů vysokými příděly a patří mezi nejlepší ve většině individuálních statistik. „Dostal se do obrovské pohody. Je to hvězda celé ligy a pro naši hru je klíčový,“ zdůraznil kouč.

Martin Svoboda z Písku se dere k brněnskému koši.

Reprezentant se zranil loni na jaře v národním týmu, Písku výrazně chyběl v play off. „Shodil kila, která nabral při zranění. Pořád má rezervu ve střelbě. Až se dostane na loňská procenta ve střelbě za tři body, bude nezastavitelný,“ okomentoval Čech.

Jihočeši hrají znovu v neděli na hřišti předposledního Olomoucka. Doma se představí o týden později, kdy přijede Ústí nad Labem.

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