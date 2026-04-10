Sršni míří na zimní stadion. V novém prostředí přivítají basketbalového mistra

Rozdíl oproti minulému ročníku je ten, že basketbalisté na zimním stadionu sehrají již svůj poslední domácí zápas v nadstavbové skupině v sobotu od 17 hodin proti Nymburku. Loni bylo premiérou až čtvrtfinále proti Děčínu.
„Když jsme seděli na jednání o tom, že se nadstavba posune kvůli účasti Nymburku v evropských pohárech, tak moje první myšlenka byla, že můžeme na zimák už na konec nadstavby,“ líčí Miroslav Janovský mladší, prezident klubu.
Plány klubu se tak ani moc nezměnily. Sršni museli domlouvat přestavbu zimního stadionu na basketbalovou arénu s předstihem, protože nevěděli, jestli postoupí přímo do čtvrtfinále, nebo budou muset hrát předkolo.
|
„Byla by škoda zimák nevyužít, když bude připravený. Ve středu se tahaly kabely, chystaly LED obrazovky, zvuk, ve čtvrtek se pokládala palubovka. Vše jde podle plánu,“ hlásí.
Novinkou letošní show měl být koncert Jakuba Děkana, a to hned při sobotním utkání. Ten se však odkládá kvůli drobnému zákroku, který musí zpěvák podstoupit. „Nic se neruší, jen přesouvá na další termín, až to bude možné. Stoprocentně dorazím,“ vzkazuje muzikant ve videu.
I tak slibují zápasy basketbalistů v netradičním prostředí znovu show a skvělou atmosféru. „Budeme moc rádi, když se to povede stejně skvěle jako loni,“ doufá Janovský.
Na sobotní utkání s úřadujícím mistrem a vládcem českého basketbalu posledních let z Nymburka zřejmě ještě nedorazí tolik diváků jako na play off. „Očekáváme nadstandardní návštěvu. Byli bychom rádi za dva tisíce lidí,“ předpovídá šéf klubu.
Středočeši v týdnu vypadli z Ligy mistrů, a tak se mohou soustředit na domácí soutěž. Písek navíc v minulém utkání Nymburk poprvé v historii porazil, a tak si na Jihočechy dá o to větší pozor.
„Myslím, že v základní části nikdo neporazil Nymburk dvakrát za sebou. Navíc atmosféra zimního stadionu jeho hráčům nedovolí cokoliv podcenit. Pro fanoušky je to nejatraktivnější soupeř,“ komentuje.
Ostrý zápas je pro sršně každopádně dobrou zkouškou v novém prostředí, aby bylo pro play off opravdovou výhodou. „Je to dobrá generálka sportovně i organizačně,“ myslí si Janovský.
|
Dvě kola před koncem je tabulka nadstavbové skupiny A1 částečně zamotaná. Nymburk pořadí ovládne, ale Písek stále bojuje s Děčínem a Opavou o to, kdo udrží elitní šestku a zajistí si postup přímo do čtvrtfinále. Sedmý tým čeká předkolo.
Jihočeši mají nyní poměr výher a proher 18–16, Děčín 17–17 a Opava 16–18, zároveň však i těžký los, neboť poslední kolo hrají v hale druhých Pardubic. Při stejné bilanci rozhodují vzájemné zápasy, které mají sršni s rivaly horší. „Do předkola nás pošle souhra pěti výsledků, které ale nejsou nereálné. Ale nebyla by to žádná tragédie. Těšíme se na zimák,“ uzavírá Janovský.