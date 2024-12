Sportovkyní roku je dle AP americká basketbalistka Clarková

Clarková letos dovedla podruhé za sebou tým Iowy do finále NCAA, jež bylo především díky ní s 18,7 milionu diváků nejsledovanějším zápasem ženského univerzitního basketbalu a druhou nejsledovanější ženskou sportovní akcí mimo olympijské hry v historii.

Následně se Clarková stala podle očekávání jedničkou draftu WNBA, který k obrazovkám přitáhl rekordních 2,4 milionu diváků. Start do profesionální ligy v dresu Indiany měla Clarková pomalejší, ale nakonec týmu pomohla k prvnímu postupu do play off od roku 2016. Vytvořila rekord soutěže 19 asistencemi na zápas a také celkově 337 nahrávkami v sezoně. Po skončení ročníku dostala ocenění pro nováčka roku.

Do amerického výběru pro olympijské hry v Paříži se Clarková navzdory své popularitě kvůli menším zkušenostem s mezinárodním seniorským basketbalem nedostala.

V anketě hlasovalo 74 sportovních novinářů z agentury The Associated Press a jejích členů. Clarková dostala 35 hlasů, druhá byla s 25 hlasy americká gymnastka Simone Bilesová. Třetí místo obsadila se čtyřmi hlasy alžírská boxerka Imán Chalífová, jejíž start na olympijských hrách v Paříži provázely bouřlivé debaty kvůli pochybnostem o jejím pohlaví.

Nejlepším sportovcem AP v pondělí vyhlásila japonského baseballistu ve službách Los Angeles Dodgers Šoheie Ohtaniho.