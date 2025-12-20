Šampionky z USK objevují pasti přestavby. Můžeme vyhrát i prohrát s kýmkoli, ví kouč

Stanislav Kučera
  6:35
I když aktuálně řeší jiné a ne tolik příjemné starosti, díky anketě Sportovec roku si od nich basketbalistky USK Praha mohly na chvíli odpočinout a znovu zavzpomínat na senzační titul v Eurolize. Prvenství v nejprestižnější evropské klubové soutěži jim v letošním hlasování novinářů vysloužilo druhé místo mezi kolektivy.
Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a...

Zleva: bývalá trenérka USK Natália Hejková, současný trenér Martin Bašta a bývalá opora Tereza Vyoralová přišli převzít ocenění za druhé místo v kategorii kolektivů na Sportovci roku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Valériane Ayayiová z USK Praha oslavuje ve Schiu.
María Condeová ze Schia střílí na koš USK Praha, brání ji Maite Cazorlaová.
Kitija Laksaová ze Schia střílí na koš USK Praha, brání ji Petra Malíková.
Valériane Ayayiová (vlevo) a Maite Cazorla za USK Praha, María Condeová ze Schia
40 fotografií

„Byl to neskutečný úspěch, který nikdo nečekal,“ ohlíží se za dubnovým triumfem Tereza Vyoralová, nyní už bývalá kapitánka USK. „Skvělé ocenění práce, kterou jsme jako celý klub odvedli,“ těší tehdejšího asistenta Martina Baštu druhé místo v anketě Sportovec roku.

Vyoralová si vybavuje, že euforii jí přineslo už semifinále, v němž se spoluhráčkami rozdrtily favorizované Fenerbahce 91:71. „Všechny zaskočilo, že jsme je porazily o tolik bodů, a když jsme ke konci měly náskok, tak už jsme věděly, že finále je dost blízko. A pak jsme se i rozplakaly, protože jsme věděly, že už to dotáhneme.“

Bašta považuje za klíčový ještě předcházející duel se Schiem, který byl mnohem vyrovnanější. Ale právě výhra 79:72, kterou USK do Final Six vstoupil, odšpuntovala tažení až k trofeji.

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový titul.

„Čtvrtfinále bylo extrémně náročné mentálně, protože v předchozích sezonách jsme s prvním zápasem na finálovém turnaji měli problémy. A když jsme pak zvládli i semifinále, tak jsme byli na takové vlně, že ve finále nikdo nebral nic jiného než vítězství.“

Na euroligový trůn se Pražanky vrátily po deseti letech a stylově se rozloučily s legendární Natálií Hejkovou, která po sezoně skončila v roli trenérky. O záměru odejít informovala zhruba dva měsíce před vyvrcholením prestižní soutěže a Bašta si myslí, že právě tento moment obrátil sezonu, která se do té doby nevyvíjela příliš dobře.

„Celý tým se kvůli ní semknul. Chtěli jsme se s ní rozloučit výhrou, což byla extra motivace,“ zdůrazňuje tehdejší asistent slovenské ikony.

Natália Hejková se naposledy snaží usměrnit hráčky USK Praha.
Basketbalistky pražského USK slaví výhru ve finále Euroligy nad tureckým...

Právě on Hejkovou od nové sezony ve funkci nahradil a už stihl poznat, že dostal pořádně těžkou práci. „Pořád se s tím sžívám, každý den se učím,“ přiznává. „Přebrat takhle velký klub po obrovských úspěších a paní trenérce Hejkové není úplně jednoduché, všichni totiž očekávají skvělé výkony a ne moc výkyvů.“

A to se zatím USK naplňovat nedaří. V říjnu sice získal Superpohár, ale nyní má v Eurolize zápasovou bilanci 4:4 a v průběžné tabulce skupiny E se nachází mimo postupové příčky.

„Začátek sezony nám vyšel skvěle, ale pak přišel obrovský pád. A musíme se z toho sami dostat,“ ví Bašta. „Po konci paní Hejkové odešly i nějaké hráčky, takže pracujeme na tom, abychom na sebe byli lépe napojení. Máme mladý tým, který budujeme na delší dobu. Ale jak se očekávalo, že to pojede pořád na stejně úspěšné a nadprůměrné vlně, tak takhle to bohužel zatím není. Už jsme zjistili, že můžeme porazit kohokoli, ale také můžeme s kýmkoli prohrát.“

Chceme kus koláče, ne celý LeBronův plat. Opora USK o boji s WNBA i malém Česku

A hned dvakrát Pražanky padly o dvacet a více bodů, přičemž doplácely i na chabé nasazení. Což Baštu pochopitelně rozezlilo.

Jednou z opor, které už v týmu nepůsobí, je i Vyoralová. V létě kvůli těhotenství ve 31 letech ukončila kariéru, a tak někdejším spoluhráčkám fandí už jen na dálku.

„Basket mi nechybí, začala jsem víc trénovat a dost mě to chytlo,“ popisuje. „Uvažuju o tom, že si třeba od ledna půjdu zahrát, ale určitě ne nejvyšší soutěž. Zápasy si teď můžu užívat a upřímně si nedovedu představit, že bych se zase vrátila do toho kolotoče cestování.“

USK si tak musí poradit bez jejích zkušeností. Inspirací, jak se z krize probrat, může být pro české šampionky minulá sezona, kterou také nezahájily ideálně, ale finiš měly drtivý.

Tereza Vyoralová s trofejí pro vítězky ženské Euroligy.
Martin Bašta jako trenér USK Praha

„Před rokem jsme měli podobnou bilanci a taky jsme byli na hraně postupu,“ vybavuje si Bašta.

„V novém roce nás v Eurolize čekají ještě čtyři zápasy, na které budeme klást největší důraz. Kdybychom je nezvládli, tak atmosféra nebude ideální, protože hrát jenom českou ligu není pro naše hráčky extra velká motivace. Takže uděláme všechno pro to, abychom si vybojovali šanci hrát minimálně play off o postup do Final Six.“

A v něm by pak mohli zkusit napodobit scénář z letošního roku.

