Satoranský hned pod trůnem. Kéž bych trénoval jen takové, říká Ginzburg

Izraelský šéf českého národního týmu patří mezi tři kouče, pod nimiž Satoranský v roce 2019 nastupoval: v NBA nejprve působil u Washington Wizards, nyní zlepšuje národní maxima za Chicago Bulls – a na přelomu srpna a září s reprezentací předvedl senzační jízdu na světovém šampionátu v Číně.

„Náš úspěch na mistrovství světa je hlavní součástí jeho hodně povedeného roku,“ soudil Ginzburg, který spolu s manažerem basketbalového národního týmu Michalem Šobem v pátek v hotelu Hilton zastupoval vítězný tým v anketě o nejlepší kolektiv. „Ale také je tu jeho zlepšení v kariéře v NBA.“

Zdá se, že se v Chicagu dočkal role, o níž snil, že?

Ve Washingtonu začínal jako náhradník a nedostával moc minut, teď je v základní pětce Bulls. Ani nemluvě o jeho letošním zlepšení na výplatní pásce (úsměv). Hodně povedený rok. Pokud se bude Saty takhle zlepšovat i nadále, ani si nedovedu představit, kde se zastaví.

Jak se Tomáš Satoranský koučuje?

Je to týmový hráč, nikdy se nevzdává a je ohromně soutěživý. Pořád, i na tréninku. To vše je pro trenéra skvělé – přesně takové hráče chcete. Přijede z NBA a nemyslí jen na sebe, nýbrž na mužstvo. Chce vítězit a ví, že k tomu je potřeba společný výkon všech. Doufám, že budu mít po celý zbytek života právě takové hráče, jakými jsou Saty i všichni ostatní reprezentanti.

V čem by se mohl, či dokonce měl ještě posunout vpřed?

Vždycky je co zlepšovat. Pokud byste se ostatně zeptali jeho, řekne vám totéž. Každé léto velmi tvrdě pracuje na věcech, které chce vylepšit. Pokud si vzpomenete na Satyho před pěti, šesti lety, každý podceňoval jeho střelu. Na ní hodně zapracoval a teď už ho nepodcení nikdo ani v NBA. Přitom zrovna zlepšení střelby je – aspoň podle mě – v basketbalu jednou z nejtěžších věcí. On to zvládl.

Co musí udělat, aby byl rok 2020 v jeho podání ještě lepší?

Když ho hodnotíte, tak podle týmových výkonů, neboť basketbal není třeba judo, kde bojujete sám za sebe. Takže moje odpověď zní: pokud Chicago bude lepším týmem a národní tým udělá dobrý výsledek v olympijské kvalifikaci… On ví, že je potřeba činit lepšími všechny kolem sebe. Přesně to mu výborně šlo v Číně, ostatním věřil a dodával jim sebevědomí. Nedokážu to vyjádřit procenty, ale on je obrovský důvod, proč jsme došli k tak historickému počinu. Doufám, že boom bude pokračovat, že budou děti chtít hrát basketbal. I když ne každý může být další Satoranský.

Když jste to zmínil, je dobrým vzorem?

Výborným. Je skromný, otevřený k médiím, pravidelně pořádá svoje letní kempy pro děti, reprezentuje – český basketbal je pro něj velmi důležitý. Vychází to z jeho rodiny, znám jeho rodiče i dědečka, jsou to skvělí lidé. Děti ho můžou obdivovat. A kdyby věděli, jak celé ty roky dře! To je obdivuhodné. Každý sportovec, který chce něčeho dotáhnout, totiž vychází v první řadě z pracovní morálky.