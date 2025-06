„Podle mého je tohle přesně případ pro ni, protože tady se o nějaké etice nebo slušném chování a respektu rozhodně mluvit nedá. Já v židli generálního manažera Děčína sedím nejenom proto, abych klub řídil, ale abych se ho taky v podobných situacích zastal. A já budu bojovat za lidi, které on anebo kdokoliv jiný uráží,“ uvedl pro CrunchTime.cz generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Pro iDNES.cz pak potvrdil: „Podnět jsme ještě nepodali, ale velmi pravděpodobně podáme. Tomášovi Hrubému jsem to už oznámil.“

Hrubý v rozhovoru kritizoval třeba tvrdý herní styl Válečníků. „To je absolutní psychopatismus. Je to úplně za hranou. S Děčínem nikdo nechce hrát. Jsem přesvědčený, že když Brno v semifinále ligy vyhrálo sedmý zápas, tak se nejvíc ulevilo Nymburku.“

Tvrdě se vyjádřil i o pivotovi Petrovi Macháčovi. „Za mě Macháč není basketbalista. Je to člověk, který má vytvářet nějakou gloriolu válečníků. Má soupeřům dávat najevo, že je to bude bolet a vyvolávat v nich strach. Řeže to hlava nehlava a je to často na hraně úmyslu nebo diskvalifikace.“

Děčínu Hrubý vyčítal, v jakém stavu byl pivot David Žikla, když přestupoval do Ústí. „Je to strašně fajn kluk, získal si mě tím, jaký je dříč, ale po návratu z Děčína na něm byla vidět nějaká psychická újma. Srovnal se až teď po dvou letech, až jsme si dělali srandu, že jsme pro něj jakási probační služba.“

Hrubý také poněkolikáté zopakoval, že se nemusí s koučem Válečníků Tomášem Greplem, kterého „nepovažuje za dobrého člověka.“ A vyslovil se i k ochlazení vztahu s děčínskou ikonou Jakubem Houškou. „Z děčínského tábora je Jakub Houška jeden z mála lidí, které opravdu respektuju. Je to srdcař. V hale je furt, od rána do večera. Můj vztah k němu se vůbec nezměnil, dokonce jsem mu byl kdysi na svatbě. Možná, že Kouba akorát v Děčíně nemůže říct, že jeho vztah ke mně je pořád stejný. Já je tam vnímám trochu jako sektu, ve které by se takový názor asi nehodil.“

Děčín, 19.9. 2024, tisková konference basketbalistů Děčína před startem NBL. Generální manažer Děčína Lukáš Houser.

Houserovi tyto výroky přišly přes čáru. „Vůbec nechápu, jak si může dovolit manažer jiného týmu dehonestovat našeho hráče Petra Macháče. To, že o nás říká, že jsme tady psychicky zničili Davida Žiklu, to je už v podstatě obvinění. To prostě nejde nechat být. Pokud jde o označení našeho klubu i fanoušků za psychopaty, to jako vážně? A že jsme sekta? Já tomu říkám rodina. Od trenérů mládeže až po A-tým táhneme všichni za jeden provaz. Jestli tohle je ta sekta, tak je to skvělé,“ oponoval Houser.

Hrubý se k chystanému podnětu Děčína k etické komisi nechtěl vyjadřovat. „Já už to víc komentovat nechci, řeknu jen to, ať si na to každý udělá svůj názor.“