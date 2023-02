Pardubice čeká druhé čtvrtfinále Alpe Adria Cupu. Náskokem se neopájejí

„Vůbec nepřemýšlíme nad tím, že máme z prvního domácího zápasu náskok 14 bodů,“ říká k tomu Štěrba. „Dobře víme, že nás čeká hodně těžké utkání — Spišská Nová Ves je první ve slovenské lize,“ připomíná 27letý borec.

Dlužno podotknout, že Rytieri svojí lize vládnou přesvědčivě. Momentálně se pyšní poměrem vítězství a porážek 18-4, jejž dosáhli i díky tomu, že drží sérii deseti výher v řadě. Minule před vlastními fanoušky rozdrtili 103:88 bratislavský Inter. Pro srovnání: poslední šampion Alpe Adria Cupu z Levic, který je druhý, má (s jedním utkáním v záloze) na Slovensku bilanci 15-6.

Beksa hraje od 17 hodin odvetu čtvrtfinále Alpe Adria Cupu ve Spišské Nové Vsi

Beksa, jež o víkendu zaváhala v domácím střetnutí se Slunetou Ústí nad Labem (těsná prohra 77:79), a do nadstavby tak půjde z páté příčky po základní části, však v evropské soutěži rozhodně končit nehodlá.

O nadějné bodové „duchně“ z prvního mače už slovo padlo a navíc je to mančaft, který v roce 2019 Alpe Adria Cup dobyl a loni padl až ve finále s Levicemi. Ambice má i tentokrát veliké.

„Dostat se do Final Four tohoto poháru je jedním z našich cílů pro tuto sezonu a uděláme maximum, aby se nám to podařilo,“ potvrzuje Štěrba. „V domácím zápase jsme kontrolovali doskok — měli jsme o dvacet doskoků víc, a právě ten bude klíčem k úspěchu i v odvetě. Musíme si také pohlídat zejména rozehrávače Rytierů Lautara Lopeze, který nám v Pardubicích dělal velké problémy,“ říká basketbalista.

Mrzuté je, že na Slovensku vinou zranění nenastoupí další střelec z perimetru Pekárek, který měl v poslední době výtečnou formu. Vedle toho se s nemocí pere nedávná posila klubu Filip Novotný a jeho účast v zápase je nejistá.

Nick Neal (vlevo) z Pardubic útočí v zápase Alpe Adria Cupu se slovenským celkem Spišskí Rytieri.

Případní soupeři Beksy pro Final Four vzejdou ze zbývající šestice čtvrtfinalistů, kam patří Kolín, Vídeň, chorvatská Šibenka, polská Dabrowa Górnicza a rumunský Temešvár.

Po utkání ve Spišské Nové Vsi se však Východočeši nejprve znovu zapojí do tuzemského dění: v sobotu 11. února od 17.45 je čeká čtvrtfinále Českého poháru v Kolíně, v pondělí 13. února od 17.30 pak ve 2. kole nadstavbové skupiny A1 opět změří síly s Kolínem, ovšem na Dašické.