Newyorskou „špionománii“ soud smetl. V Torontu větří brzký konec sporu

Federální soud v New Yorku se odmítl zabývat žalobou, kterou loni v srpnu podali New York Knicks na Toronto Raptors kvůli údajnému úniku důvěrných informací. Podle soudkyně Jessiky Clarkeové má tento...

Contador exkluzivně. O Pogačarovi, Kreuzigerovi i životní výhře v nemocnici

Premium

Uteklo to. Už sedm let svými nástupy v horách nebaví fanoušky. Netančí v pedálech tak, jako to uměl jen on. Dnes už Španěl Alberto Contador žije jiný život. Je z něj byznysmen, majitel cyklistického...