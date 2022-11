Američané po 12 letech sesazeni. Basketbalu vládnou Španělé, Češi dvanáctí

„Není to úplně další titul a nejspíš to nevydrží moc dlouho, ale je to něco jedinečného, prestižního a historického. Jsem nesmírně hrdý na každého, kdo k tomu přispěl,“ napsal na twitteru trenér španělské reprezentace Sergio Scariolo.

Jeho tým má na prvním místě 758,6 bodu, olympijští vítězové Američané následují s 757,5 bodu. Třetí je s odstupem Austrálie, která má 740,3 bodu.

Čeští basketbalisté jsou na dvanáctém místě. Na evropském šampionátu vypadli v osmifinále, ale v roce 2019 byli šestí na mistrovství světa a loni se poprvé v samostatné historii probojovali na olympijské hry.