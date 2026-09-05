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Basketbalistky Mali poprvé v historii vyhrály ve skupině na MS. Porazily Španělky

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  14:19

Maimouna Haidaraová (vlevo) z Mali kontroluje balon během utkání na mistrovství světa proti Španělkám. | foto: AP

Španělské basketbalistky na mistrovství světa nečekaně prohrály duel vicemistryň Evropy a Afriky s Mali 73:82. Africký tým se v Berlíně při čtvrté účasti na vrcholné akci včetně olympijských her dočkal premiérového vítězství ve skupinové fázi a udržel naděje na postup.

Mali dosud na MS vyhrálo jediný zápas až v bojích o konečné umístění na šampionátu v Karlových Varech v roce 2010. Tehdy po prodloužení udolalo afrického konkurenta Senegal.

V Berlíně papírový outsider držel s favoritem krok a základ úspěchu pak položil ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál 31:19. Španělky už se do zápasu nevrátily a nenavázaly na páteční drtivou výhru nad domácím Německem (83:53), hráčky Mali napravily porážku od Japonska (97:102).

O výhru afrického týmu se zasloužily zejména autorky 19 bodů rozehrávačka Djeneba N’Diayeová a křídelnice či pivotka Sika Konéová, která působí v zámořské WNBA a v zápase přidala i 10 doskoků. Španělkám nepomohl dvacetibodový výkon Iyany Martínové.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně

Skupina A
Mali - Španělsko 82:73 (19:17, 32:34, 63:53)
18:00 Německo - Japonsko

Skupina B
14:15 Nigérie - Maďarsko
20:45 Francie - Korea

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Témata: Berlín, Afrika

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