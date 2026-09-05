Basketbalistky Mali poprvé v historii vyhrály ve skupině na MS. Porazily Španělky

Mali dosud na MS vyhrálo jediný zápas až v bojích o konečné umístění na šampionátu v Karlových Varech v roce 2010. Tehdy po prodloužení udolalo afrického konkurenta Senegal.
V Berlíně papírový outsider držel s favoritem krok a základ úspěchu pak položil ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál 31:19. Španělky už se do zápasu nevrátily a nenavázaly na páteční drtivou výhru nad domácím Německem (83:53), hráčky Mali napravily porážku od Japonska (97:102).
O výhru afrického týmu se zasloužily zejména autorky 19 bodů rozehrávačka Djeneba N’Diayeová a křídelnice či pivotka Sika Konéová, která působí v zámořské WNBA a v zápase přidala i 10 doskoků. Španělkám nepomohl dvacetibodový výkon Iyany Martínové.
Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně
Skupina A
Skupina B