„Tým je z toho zničený, zlomený, protože do toho dal v každém zápase maximum,“ řekla novinářům Aguilarová. „V prvním zápase (s Gruzií) chyběla koncentrace, ale proti Itálii a Řecku, i když jsme prohráli, jsme bojovali až do konce. Máme bojovné a talentované hráče s vítěznou mentalitou. Chtěli dopřát Sergiovi šťastnější konec, což se nestalo. Ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Proti Itálii i Řecku to bylo těsné. S Řeckem jsme hráli v nepřátelském prostředí a rozhodly drobnosti,“ uvedla ke čtvrteční porážce 86:90, která odsoudila Španěly k pátému místu ve skupině C.
„Jedeme domů, ale máme před sebou světlou budoucnost. Protože jde také o to, jak se člověk zvedne, a jsem přesvědčená, že budeme ještě silnější a jednotnější. Tahle rodina drží pohromadě v dobrém i ve zlém,“ řekla bývalá úspěšná hráčka, která získala v roce 2010 na mistrovství světa v Česku bronz a má kompletní sadu medailí z evropských šampionátů.
Po triumfu španělských basketbalistů na minulém ME v roce 2022 skončili v týmu legendární hráči Rudy Fernández či Sergio Llull. Řada nynějších reprezentantů při zranění opor na velkém turnaji debutovala.
Španělské fiasko dokonáno. Obhájci titulu končí na EuroBasketu už ve skupině
„Rodí se nový tým, nové role. Tohle je součást cesty. Chyby, kterých jsme se v těchto dnech dopouštěli, na dalším EuroBasketu určitě dělat nebudeme. Jsem přesvědčená, že budeme opět v boji o medaile,“ uvedla Aguilarová.
Španělé z posledních 11 evropských šampionátů vytěžili desetkrát medaili, z toho čtyřikrát slavili titul. Italský kouč Scariolo je během dvou angažmá dovedl ke všem čtyřem zlatým a jedné bronzové medaili. K tomu získal s týmem titul mistra světa a stříbro a bronz na olympijských hrách. U mužstva byl nyní od roku 2015.