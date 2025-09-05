Z prvního místa na 17. Blamáž? Součást cesty, míní šéfka španělského basketbalu

Autor: ,
  14:51
I když španělští basketbalisté vypadli při obhajobě titulu na mistrovství Evropy už ve skupině a 17. místem zaznamenali nejhorší výsledek v historii, šéfka národní federace Elisa Aguilarová to za blamáž nepovažuje. Nezdar obměněného týmu při derniéře legendárního kouče Sergia Scariola bere jako součást cesty. Jméno nového trenéra by měla oznámit již brzy.
Elisa Aguilarová při rozlučce s dlouholetým trenérem španělské basketbalové...

Elisa Aguilarová při rozlučce s dlouholetým trenérem španělské basketbalové reprezentace Sergiem Scariolem. | foto: Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP Profimedia.cz

Zklamaní španělští basketbalisté tleskají divákům po utkání s Řeckem.
Řecká hvězda Janis Adetokunbo zakončuje na koš Španělska.
Janis Adetokunbo z Řecka se snaží protlačit přes Willyho Hernangómeze ze...
Španělský basketbalista Santi Aldama v utkání proti Řecku.
22 fotografií

„Tým je z toho zničený, zlomený, protože do toho dal v každém zápase maximum,“ řekla novinářům Aguilarová. „V prvním zápase (s Gruzií) chyběla koncentrace, ale proti Itálii a Řecku, i když jsme prohráli, jsme bojovali až do konce. Máme bojovné a talentované hráče s vítěznou mentalitou. Chtěli dopřát Sergiovi šťastnější konec, což se nestalo. Ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Proti Itálii i Řecku to bylo těsné. S Řeckem jsme hráli v nepřátelském prostředí a rozhodly drobnosti,“ uvedla ke čtvrteční porážce 86:90, která odsoudila Španěly k pátému místu ve skupině C.

„Jedeme domů, ale máme před sebou světlou budoucnost. Protože jde také o to, jak se člověk zvedne, a jsem přesvědčená, že budeme ještě silnější a jednotnější. Tahle rodina drží pohromadě v dobrém i ve zlém,“ řekla bývalá úspěšná hráčka, která získala v roce 2010 na mistrovství světa v Česku bronz a má kompletní sadu medailí z evropských šampionátů.

Po triumfu španělských basketbalistů na minulém ME v roce 2022 skončili v týmu legendární hráči Rudy Fernández či Sergio Llull. Řada nynějších reprezentantů při zranění opor na velkém turnaji debutovala.

Španělské fiasko dokonáno. Obhájci titulu končí na EuroBasketu už ve skupině

„Rodí se nový tým, nové role. Tohle je součást cesty. Chyby, kterých jsme se v těchto dnech dopouštěli, na dalším EuroBasketu určitě dělat nebudeme. Jsem přesvědčená, že budeme opět v boji o medaile,“ uvedla Aguilarová.

Španělé z posledních 11 evropských šampionátů vytěžili desetkrát medaili, z toho čtyřikrát slavili titul. Italský kouč Scariolo je během dvou angažmá dovedl ke všem čtyřem zlatým a jedné bronzové medaili. K tomu získal s týmem titul mistra světa a stříbro a bronz na olympijských hrách. U mužstva byl nyní od roku 2015.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Ani pivo ani klobása. To jsme na fotbale? divili se fanoušci na bizarním přáteláku

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Z prvního místa na 17. Blamáž? Součást cesty, míní šéfka španělského basketbalu

I když španělští basketbalisté vypadli při obhajobě titulu na mistrovství Evropy už ve skupině a 17. místem zaznamenali nejhorší výsledek v historii, šéfka národní federace Elisa Aguilarová to za...

5. září 2025  14:51

Hrubec prodloužil smlouvu v Curychu, švýcarského mistra má jistit ještě tři roky

Šimon Hrubec bude i nadále působit v Curychu. Čtyřiatřicetiletý hokejový gólman podepsal s Lions novou dvouletou smlouvu a v elitním švýcarském klubu by měl chytat nejméně do roku 2028. Curych o tom...

5. září 2025  14:38

Další bitva pohlaví? Bouřlivák Kyrgios má vyzvat světovou jedničku: Neporazí mě!

V roce 1973 porazila legendární Billie Jean Kingová tehdy pětapadesátiletého Bobbyho Riggse. O 25 let později průměrný německý hráč Karsten Braasch suverénně zvítězil nad budoucími hvězdami Venus a...

5. září 2025  14:31

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to...

5. září 2025  14:28

Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo:...

5. září 2025  14:05

Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře...

5. září 2025  14:05

Vuelta ONLINE: Peloton míří na pekelné Angliru. Skončil O’Connor, uniká 25 jezdců

Sledujeme online

Druhá nejdelší a dost možná nejtěžší. Alespoň tedy co do závěrečného kopce, který v profesionální cyklistice nemá příliš sobě rovných. Taková je 13. etapa cyklistické Vuelty, která po 203 ujetých...

5. září 2025  12:10,  aktualizováno  14:02

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

Netajil, že mu konvenuje tlak na každodenní práci, kterou v pardubickém hokejovém klubu postupně nastolil miliardář Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo a jeho obávaný šéf. „Jsem velmi mile...

5. září 2025  13:43

Varaďův plán pro omlazené Vítkovice: Stvořit obroušené diamanty

Už ve středu na ledě Karlových Varů vstoupí do nového ročníku extraligy hokejisté Vítkovic. S výrazně obměněným kádrem, novým kapitánem, pozměněným realizačním týmem.

5. září 2025  13:30

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Olomoucko opět přilákalo Američany. Hipsherova „zlatá nabídka“ je domova

Česká osa? Ne. Olomoucko bude v následujícím ročníku Národní basketbalové ligy opět spoléhat na anglofonní cizince. Ačkoliv jako první oznámil hanácký celek příchod dvou českých posil – Miroslava...

5. září 2025  13:29

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.