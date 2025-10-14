Valencie nastoupí ve čtvrtek v Eurolize proti Hapoelu Tel Aviv. Soupeřem Tenerife v Lize mistrů bude Bnei Herzlija a Manresu v Eurocupu čeká Hapoel Jeruzalém.
„Kategoricky odmítáme jakoukoli formu násilí nebo porušování lidských práv,“ uvedli španělští účastníci Ligy mistrů v prohlášení, které vydali po uzavření příměří v Pásmu Gazy.
Tenerife i Manresa zároveň naznačily, že by proti izraelským týmem raději nehrály, ale tím by se vystavily hrozbě trestů. „Znamenalo by to porušení smlouvy s následným rizikem disciplinárních a finančních sankcí, jakož i vyloučení ze soutěže. Zápasy na stadionech Santiago Martín a Nou Congost se budou hrát za zavřenými dveřmi. Toto rozhodnutí bylo přijato s cílem zaručit bezpečnost všech zúčastněných a řádný průběh zápasů a zároveň dostát našim smluvním závazkům,“ uvedly oba kluby.
Španělsko kritizuje postup Izraele v Pásmu Gazy a v zemi se v poslední době konala řada akcí na podporu Palestiny. V září demonstranti narušili cyklistickou Vueltu, která se kvůli protestům ani nedojela.