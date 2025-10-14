Španělským klubům souboje s Izraelci nevoní, místo pokut volí prázdné tribuny

Autor: ,
  17:43
Tři španělské basketbalové kluby oznámily, že odehrají tento týden zápasy evropských pohárů proti izraelským soupeřům za zavřenými dveřmi. Valencie, Tenerife a Manresa uvedly, že se utkání uskuteční bez diváků z bezpečnostních důvodů.

Radost na lavičce basketbalového La Laguna Tenerife | foto: FIBA

Valencie nastoupí ve čtvrtek v Eurolize proti Hapoelu Tel Aviv. Soupeřem Tenerife v Lize mistrů bude Bnei Herzlija a Manresu v Eurocupu čeká Hapoel Jeruzalém.

„Kategoricky odmítáme jakoukoli formu násilí nebo porušování lidských práv,“ uvedli španělští účastníci Ligy mistrů v prohlášení, které vydali po uzavření příměří v Pásmu Gazy.

Tenerife i Manresa zároveň naznačily, že by proti izraelským týmem raději nehrály, ale tím by se vystavily hrozbě trestů. „Znamenalo by to porušení smlouvy s následným rizikem disciplinárních a finančních sankcí, jakož i vyloučení ze soutěže. Zápasy na stadionech Santiago Martín a Nou Congost se budou hrát za zavřenými dveřmi. Toto rozhodnutí bylo přijato s cílem zaručit bezpečnost všech zúčastněných a řádný průběh zápasů a zároveň dostát našim smluvním závazkům,“ uvedly oba kluby.

U nás nepojedete! Izraelský tým nesmí startovat v Itálii kvůli „veřejnému bezpečí“

Španělsko kritizuje postup Izraele v Pásmu Gazy a v zemi se v poslední době konala řada akcí na podporu Palestiny. V září demonstranti narušili cyklistickou Vueltu, která se kvůli protestům ani nedojela.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Nymburk vs. ChalonBasketbal - 2. kolo skupiny B - 14. 10. 2025:Nymburk vs. Chalon //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:30
  • 1.74
  • 15.90
  • 2.30
ZVVZ USK Praha vs. GironaBasketbal - 2. kolo - skupina A - 15. 10. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Girona //www.idnes.cz/sport
15. 10. 19:00
  • 1.27
  • 17.50
  • 4.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Francouzský klenot. Teenager Seixas září mezi elitou, je prý lepší než Pogačar

V pondělí po evropském silničním šampionátu měl francouzský deník L’Equipe titulní stranu věnovanou pódiu mužského klání. Palcový titulek však nepoutal pozornost na další zlaté představení Tadeje...

14. října 2025

Krejčí se v Pardubicích vrací do role konzultanta, nahradit ho má Trousil

Jiří Krejčí nebude pokračovat na lavičce fotbalových Pardubic a vrátí se do role sportovního konzultanta. Východočeši to uvedli na webu. Šedesátiletý trenér vedl poslední tým tabulky ve dvou zápasech...

14. října 2025  17:49

Španělským klubům souboje s Izraelci nevoní, místo pokut volí prázdné tribuny

Tři španělské basketbalové kluby oznámily, že odehrají tento týden zápasy evropských pohárů proti izraelským soupeřům za zavřenými dveřmi. Valencie, Tenerife a Manresa uvedly, že se utkání uskuteční...

14. října 2025  17:43

Čeští atleti s Downovým syndromem vezou z Austrálie deset medailí i světový rekord

Od našeho zpravodaje v Austrálii Na Mistrovství světa atletů s mentálním postižením v australském Brisbane vybojovali čeští sportovci s Downovým syndromem celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté. Ve dnech 8.-14. října soutěžilo...

14. října 2025  16:03

16 let, 206 cm. Basketbalový dlouhán Buben odešel z Děčína do Španělska

Vyznamenání pro děčínský basketbal. Mládežnický reprezentant Matěj Buben, který už v 16 letech vyrostl na 206 centimetrů, přestupuje do věhlasné španělské akademie Joventutu Badalona.

14. října 2025  15:59

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

České stolní tenistky si po výhře nad Belgií zajistily postup do osmifinále ME

České stolní tenistky porazily ve svém druhém zápase na mistrovství Evropy 3:1 Belgii a postoupily v Zadaru do osmifinále. Zároveň si tým kolem loučící se Hany Matelové zajistil start na světovém...

14. října 2025  14:15

Pronájem bytu 1+1, 34 m2
Pronájem bytu 1+1, 34 m2

Pod Borkem, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III
13 900 Kč/měsíc

Více z nabídky 109 660 nemovitostí

Zajistit rozpočet na start ve WRC je složité, říká Mareš před Středoevropskou rally

Osm českých posádek se postaví na start Středoevropské rally, která začíná už ve čtvrtek a v současné podobě se uskuteční naposledy. Největší tuzemskou nadějí je Filip Mareš, který před rokem zaujal...

14. října 2025  14:05

Kamarádky, které spojují zranění. Hrát proti Maky není příjemné, líčila Muchová

Když viděly rozlosování turnaje v čínském Ning-po, nebyly příliš nadšené. Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová totiž v prvním kole nastoupily proti sobě. A i díky větší zápasové praxi se z...

14. října 2025  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.