Soupeřkami USK budou Žabiny popáté za sebou. Brněnský tým ukončil semifinálovou sérii výhrou 92:53 na hřišti SBŠ Ostrava a zvítězil 3:0 na zápasy.
Finále na tři vítězné duely, v němž bude USK útočit na šestnáctý titul za sebou a jubilejní dvacátý celkově, začne v Praze v pondělí 20. dubna. O den dříve odstartuje série o bronz na dvě výhry v Ostravě, jež přivítá KP Brno.
Žabiny sice Ostravě poprvé v této sérii nenastřílely stovku, ale i tak si připsaly další jednoznačné vítězství. Dvaadvaceti body se na něm podílela Stephanie Jonesová.
Chance Ženská basketbalová liga
Semifinále play off - 3. zápas
SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 53:92 (11:23, 28:51, 39:72)