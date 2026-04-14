Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Autor: ,
  21:23
Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské basketbalové ligy, k tradičním bojům se ZVVZ USK Praha.
Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava. | foto: Pavel Netolička / SBŠ Ostrava

Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno u míče v zápase s SBŠ Ostrava.
Stephanie Jonesová ze Žabin Brno zakončuje na koš SBŠ Ostrava.
Stephanie Jonesová ze Žabin Brno zakončuje na koš SBŠ Ostrava, sleduje ji...
Bohdana Metyšová (vlevo) z SBŚ Ostrava u míče v zápase se Žabinami Brno, hlídá...
6 fotografií

Soupeřkami USK budou Žabiny popáté za sebou. Brněnský tým ukončil semifinálovou sérii výhrou 92:53 na hřišti SBŠ Ostrava a zvítězil 3:0 na zápasy.

Finále na tři vítězné duely, v němž bude USK útočit na šestnáctý titul za sebou a jubilejní dvacátý celkově, začne v Praze v pondělí 20. dubna. O den dříve odstartuje série o bronz na dvě výhry v Ostravě, jež přivítá KP Brno.

Žabiny sice Ostravě poprvé v této sérii nenastřílely stovku, ale i tak si připsaly další jednoznačné vítězství. Dvaadvaceti body se na něm podílela Stephanie Jonesová.

Chance Ženská basketbalová liga

Semifinále play off - 3. zápas

SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 53:92 (11:23, 28:51, 39:72)
Nejvíce bodů: Nelsonová 16, Ewodová a Válková po 9 - S. Jonesová 22, Záplatová 15, E. Hamzová 12, Kytlicová 11, Stoupalová 10, Brownová 8. Konečný stav série: 0:3.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

ONLINE: Lookman snižuje proti Barceloně, PSG hájí dvoubrankový náskok

Sledujeme online
Ademola Lookman (Atlético) překonává brankáře Joana Garcíu a snižuje na 1:2 v...

První dva semifinalisty pozná letošní ročník fotbalové Ligy mistrů. Atlético Madrid doma hájí náskok 2:0 nad Barcelonou a stejným poměrem před týdnem zvítězili také obhájci trofeje z PSG, které čeká...

14. dubna 2026  20:30,  aktualizováno  21:32

Florbalisté Střešovic prošli popáté za sebou do superfinále, znovu vyzvou Boleslav

Radost florbalistů Střešovic v zápase s Chodovem.

Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli páté semifinále play off superligy na hřišti Varů Bohemians 7:3, ovládli sérii 4:1 na zápasy a postoupili popáté v řadě do superfinále, v kterém se v sobotu 25....

14. dubna 2026  21:27

Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...

14. dubna 2026  21:23

Děčín Randa propustil, Ústí ho bere. Pomůže nám dojít daleko, věří šéf Slunety

Ahmad Rand z Děčína smečuje v zápase s Opavou.

Třaskavý přesun mezi severočeskými rivaly v basketbalové lize. Ústí nad Labem posílil americký pivot Ahmad Rand, jehož před pár dny děčínský konkurent propustil. Sluneta tím reaguje na zranění Davida...

14. dubna 2026  21:04

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Hamilton vyrazil na Coachellu. Fanoušci si ho spletli se známým zpěvákem

Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina...

Pilot Ferrari Lewis Hamilton využil závodní pauzu ve formuli 1 a vyrazil na jeden z největších hudebních festivalů světa. Na Coachelle se objevil po boku Kim Kardashianové a i přes snahu zůstat v...

14. dubna 2026  19:33

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Krasobruslařka Liuová září v hudebním klipu. Zahrála si po boku dalších hvězd

V klipu zpěvačky Laufey k písni „Madwoman“ účinkují krasobruslařka Alysa...

Olympijská vítězka Alysa Liuová si z ledových ploch odskočila před kamery. Americká krasobruslařka si zahrála v novém videoklipu islandské zpěvačky s čínskými kořeny Laufey k písni „Madwoman“, který...

14. dubna 2026  18:01

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Muchová zvládla vstup do antukové sezony, dařilo se i Macháčovi či Kopřivovi

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Vít Kopřiva postoupil na antuce v Mnichově do 2....

14. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  17:36

Fotbalové přestupy ONLINE: Reprezentant Červ prodloužil v Plzni, kouč Iraola skončí v Bournemouth

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40,  aktualizováno  14. 4. 17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.