Detroit historicky ničil, proti Krejčího novému týmu zářil pivot Allen

Basketbalisté Los Angeles Lakers prohráli v nedělním utkání NBA v New Yorku 100:112. K úspěchu jim nepomohl ani výkon Luky Dončiče, jenž si připsal 30 bodů, 15 doskoků a osm asistencí. Střelcem dne byl pivot Jarrett Allen z Clevelandu, který 40 body přispěl k výhře 130:111 v Portlandu. V sestavě domácího mužstva se ještě neobjevil Vít Krejčí, kterého Trail Blazers získali v neděli z Atlanty.

OG Anunoby smečuje proti Lakers. | foto: Reuters

Lakers se v Madison Square Garden stala osudnou třetí čtvrtina, kterou prohráli 26:38. Dončičovi sekundoval jen LeBron James, který zaznamenal 22 bodů. Hosté proměnili pouze 12 trojek z 42 pokusů.

Knicks vedl OG Anunoby s 25 body, double double zaznamenali Jalen Brunson (12 bodů, 13 asistencí) a Karl-Anthony Towns (11 bodů, 13 doskoků). Domácí trefili ze stejného počtu pokusů o šest trojek víc, navíc také dominovali 46:36 na doskoku a 30:21 v asistencích.

Osobním rekordem 40 bodů přispěl k výhře Clevelandu nad Portlandem pivot Allen. Proměnil 16 z 23 střel, přidal osm šestek z 12, k tomu 17 míčů doskočil a předvedl ještě čtyři bloky. Cavaliers v průběhu utkání vedli až o 24 bodů, Blazers jim povolili střelbu s úspěšností 55 procent.

Krejčí se v NBA stěhuje. Výměna ho posílá z Atlanty do Portlandu

Obhájci titulu z Oklahoma City přehráli Denver na jeho palubovce 121:111, když je s 34 body a 13 asistencemi řídil nejlepší hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander. Dalších 27 bodů nasbíral Cason Wallace. Denver ani jednou nevedl, nepomohlo mu ani 29 bodů Peytona Watsona.

Thunder mají na první příčce západní tabulky s bilancí 39-11 náskok šesti výher před San Antoniem. Denver je třetí (33-17).

Detroit vyhrál nad Brooklynem 130:77 a zaznamenal nejvyšší vítězství v historii. V roce 2003 uspěl v Bostonu rozdílem 52 bodů. Nets stříleli s úspěšností necelých 33 procent.

San Antonio zvítězilo 112:103 nad Orlandem. S 25 body a osmi doskoky zářil Francouz Victor Wembanyama, jenž navíc zblokoval pět střel.

Clippers i bez Jamese Hardena vyhráli 17. z posledních 21 duelů, tentokrát 117:93 ve Phoenixu. S 25 body je vedl Kawhi Leonard, 14 bodů a 20 doskoků nasbíral Ivica Zubac.

I přes 35 bodů Zacha LaVinea či 32 bodů DeMara DeRozana podlehlo Sacramento po dramatu Washingtonu. Zato Boston se na vítězství 107:79 nad Milwaukee příliš nenadřel.

Výsledky NBA

Detroit - Brooklyn 130:77
Miami - Chicago 134:91
Washington - Sacramento 116:112
Toronto - Utah 107:100
Boston - Milwaukee 107:79
San Antonio - Orlando 112:103
New York - LA Lakers 97:89
Phoenix - LA Clippers 93:117
Portland - Cleveland 111:130
Denver - Oklahoma City 111:121

Navázal tam, kde skončil. Asistenci bych ale měnil za výhru, mrzelo slávistu Juráska

Slávistický obránce David Jurásek s míčem v utkání proti Pardubicím.

Bez osmnácti uplynulo tisíc dnů od chvíle, kdy David Jurásek odehrál v roce 2023 svůj tehdy poslední zápas ve slávistickém dresu. Teď, v prvním jarním ligovém kole v Pardubicích (1:1), naskočil coby...

1. února 2026  22:09

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

1. února 2026  20:33,  aktualizováno  21:10

