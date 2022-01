Ústecký kouč Šotnar: Mohli jsme být out, teď jsme v laufu. Top zápas

Třeba se potkají znovu v předkole play off, fanoušci by proti nebyli; v sobotu se v posledním kole základní části NBL královsky bavili, Sluneta přetlačila Válečníky 77:73.

Sluneta Ústí: A2 by bylo za trest

Ekipa trenéra Jana Šotnara vyrovnala po zápase o všechno svoji bilanci na 11 výher, 11 porážek. „Letošní ročník je hrozně vyrovnaný. Mohli jsme spadnout na 9. místo a být totálně out, teď jsme zničehonic v laufu, dvě výhry od 4. místa a sezona může být skvělá,“ popsal Šotnar, jak tenká letos byla a stále je linie úspěchu a neúspěchu.

Skupina A1 pro osm vyvolených pro něj znamená splněný cíl. Myslí na posun do top šestky, čili na přímý postup do čtvrtfinále play off.

„Být ve skupině A2 by bylo za trest. Hrajete s týmy, co jsou daleko pod vámi, ani nemůžete sestoupit, při postupu z předkola můžete narazit jen na Nymburk nebo Opavu. Teď je to opačné. Hrajeme o to, že můžeme být v nadsázce klidně první,“ kochá se kouč Slunety.

Přitom před fatální bitvou sousedů se zdálo, že trumfy drží rozparáděný Děčín. Ústí se totiž ocitlo na výsledkové houpačce. „Tohle vítězství nás hrozně nakopne, doufám v to. Budeme šlapat dál,“ slibuje Šotnar, pro nějž bylo sobotní derby nejlepším a největším zápasem jeho zatím krátké ligové kariéry: „Když vzpomenu druhý nejlepší zápas, je hluboko pod tím. Tři dny příprav, nervového vypětí, pak se rozhodne až v koncovce, to je fantastické. A atmosféra byla úžasná. Bál jsem se, že Děčín bude mít v hledišti převahu, nakonec to ústečtí fanoušci vzali za své.“

A taky Slunetu k úspěchu dotlačili, za to jim Šotnar děkoval. Hlučný doping byl potřeba, Ústí má úzkou rotaci a trenér točil jen sedm statečných. „Když se posílíme jedním hráčem, právě teď jednáme s kvalitním českým, a zvýšíme rotaci, mohli bychom být černým koněm!“

Válečníci Děčín: Hořký konec

Ačkoli Děčín těžko rozdýchával drsnou porážku, kredit sklízí za to, jak se vypořádal s krizí. Vypadal na odpis, nakonec se málem protlačil do A1. „Od začátku sezony se potýkáme s velikými problémy. A to, že jsme se dostali do zápasu o všechno, byl malý basketbalový zázrak. Vždyť 2. prosince jsme hráli s Olomouckem o to, abychom odskočili předposlednímu a poslednímu. Co se povedlo během posledních šesti týdnů, je velmi dobrá práce hráčů,“ smekl před svými bojovníky děčínský trenér Tomáš Grepl.

Jeho celek se potýkal se zdravotními problémy a musel také měnit hráče. „Za výkony bychom si A1 zasloužili, za první půlku ligy spíš ne.“ I tak rozehrávač Ondřej Šiška smutnil: „Sezona pro nás nekončí, i když to teď bude hodně hořké.“

Děčínský kouč Tomáš Grepl a jeho muži prožívají zápas v Ústí.

Válečníci mají před sebou úkol postoupit do předkola z nejvyšší možné, tedy z 9. pozice. Přetahovat se o ni budou s Ostravou.

„Příprava byla katastrofální a prakticky neproběhla, protože nám chyběl klíčový hráč Šiška. Pak vypadávali další hráči. Vše vyvrcholilo nezvládnutým zápasem s Ostravou, táhlo se to s námi a propadávali jsme se níž a níž. Máme Ostravě co vracet,“ vzkazuje Grepl. „A taky našim fanouškům, šestkrát v řadě jsme doma prohráli, na to nejsou zvyklí.“

Grepla mrzí, že o (ne)úspěchu sezony rozhodnou jen dvě utkání. „Loni jsme si to vyzkoušeli a vypadli jsme o tři body s Hradcem. Víme, jaké to bylo zklamání,“ pamatuje si kouč. „Tyhle zápasy jsou nejhorší. Ale už jsme dokázali, že i s týmy na druhém až čtvrtém místě můžeme hrát nejen vyrovnaně, ale i vyhrát.“