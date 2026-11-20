„Vážím si toho, že jsem tu mohl být s ním, protože mému basketu v dobách, kdy jsem působil u nároďáku, hodně obětoval - a táta mu chyběl. Jsem rád, že jsem mu to mohl aspoň trošku vynahradit,“ uvedl Šotnar po středeční porážce 66:94.
Východočeši nyní mají v základní skupině E vysoce negativní bilanci 0-4, ovšem zbývají jim dvě prosincová utkání v domácí enteria areně, takže stále doufají v postup z druhé pozice spolu s dosud bezchybnou Unicajou Málaga. Už v sobotu od 16 hodin však coby druhý tým tabulky (12-2) hostí v ligovém derby na Dašické desátý Hradec Králové (4-9).
Jak venkovní duel se španělským favoritem skupiny hodnotíte?
Myslím, že tři čtvrtiny to od nás byl velmi dobrý basket. V útoku jsme sice neměli nejlepší den, ale i přesto jsme se s Málagou drželi. Dokázali jsme se jí vyrovnat a chvílemi jsem na nás byl opravdu pyšný. Soupeř má ale zkušený a hlavně disciplinovaný a koncentrovaný tým. Právě to ve třetí čtvrtině rozhodlo. My jsme dělali hloupé ztráty a špatná rozhodnutí. Každopádně pro nás to byl v téhle kulise (6 478 diváků) skvělý zápas. Z Pardubic nás přijelo podpořit hrozně moc fanoušků, čehož si ceníme – byli v hale slyšet! Jako trenér jsem ale přesvědčený, že po sportovní stránce jsme měli na daleko lepší výsledek, než jakým utkání skončilo.
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Pozoroval jste progres týmu ve srovnání s prvními zápasy v Lize mistrů? Už jste přece jen získali nějaké zkušenosti a odhodili počáteční nervozitu.
Tenhle zápas s Málagou byl oproti domácímu extrémně jiný. Španělé hráli na sto procent a my se s nimi v prvních třech čtvrtinách drželi. Hádám, že kdybychom tady skupinu začínali, tak to takhle vypadat nebude. Zkušenosti z evropské soutěže už se projevily, bohužel nám pak asi trošku došly síly. S tím se pak pojí i mentální chyby.
Proto nakonec rozdíl ve skóre tolik narostl, že?
Když něco zkazíme, stojí nás to čtyři nebo šest bodů, protože Málaga tohle umí trestat. Jenže když to je naopak, odpovíme možná jedním košem a oni jsou pak zase schopní hrát další útok ve svém nastavení. Tam je se ještě musíme posunout, ale pokud jde o fyzičnost nebo tu nervozitu, je to dobré, už jsme to ze sebe setřásli.
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V utkání bylo málo střeleckých faulů, házelo se minimum šestek...
V tom nám ta fyzičnost ještě částečně chybí, stejně jako výška. My stříleli čtyři trestné hody za celý zápas, což je opravdu málo. Mohli jsme jich mít víc.
Soupeř jich ale taky neměl nějak moc.
Celkem 17 - hlavně v první čtvrtině si i díky nim udělal náskok. Na téhle úrovni se drobné fauly nepískají. Ale to je O. K., tak by měl basket vypadat. Taky vidíte, že některým hráčům to víc sedí. Adam Lukeš, Kuba Tůma nebo i Luboš Kovář jsou v Evropě skoro o level lepší než v české lize. Mohou hrát fyzicky, jsou na to zvyklí, mají na to těla. Tohle bychom měli přenést i do české ligy. Ten metr se mi líbí. Je to tvrdé a řekl bych, že se to líbí i divákům.
Můžete porovnat pardubickou enteria arenu a Palacio de Deportes José María Martín Carpena v Málaze? Třeba i co se zázemí pro týmy týče.
Enteria arena je hokejová hala, kde jsme v Lize mistrů v azylu. Tady ve Španělsku hokej ani neznají a žádný takový stadion tu nestojí... Je to basketbalové prostředí, bylo to znát od první chvíle, kdy jsme do Málagy přijeli. Všude po městě jsou plakáty s basketbalisty, super hotel, spousta fanoušků na zápase. Měli jsme možnost zatrénovat si v téhle neskutečně krásné hale. Kdybyste viděli vnitřek autobusu, šatny... Je to na jiné úrovni. Je znát, že tu je basket číslo dvě po fotbale. Španělé ho milují a my jsme moc rádi, že jsme si tu atmosféru užili. Jen ten výsledek mohl být ještě lepší a v tu chvíli by to splnilo úplně všechno.
Vraťme se ještě k fanouškům. Ti s vámi povětšinou letěli stejným strojem, takže jste dopředu tušili, s jakou podporou můžete počítat.
Je to paráda. Když jsem v hledišti viděl ty červené pardubické dresy, sám jsem se zamyslel nad tím, jak jsme se za sezonu dvě jako klub posunuli. Hrajeme Ligu mistrů, s Málagou, a není to tak, že dostáváme o 50 nebo 60 bodů a soupeř si s námi dělá, co chce... Lidi to myslím ocenili, fandili. Pro celý klub bylo skvělé, zúčastnit se toho výjezdu.
Ve smyslu provázanosti týmu s fanoušky je Beksa pořád rodinný klub, viďte? Ty vztahy jsou velmi úzké a srdečné.
To jde teď nahoru. Věřím tomu, že Pardubice budou časem basketbalovým městem číslo jedna v Česku a takovéhle zápasy, kdy klub zorganizuje výjezd a vypraví letadlo, tomu jenom pomohou.
Co zbývající zápasy ve skupině? S litevským Juventusem Utena jste padli až v prodloužení, takže jste si ukázali, že to jde. Jak ale vnímáte odvetu s italskou Reggianou?
Nemůžeme si myslet, že teď hrajeme doma a předchozí výsledky nám garantují vítězství. Ty týmy k nám přijedou vyhrát, protože to ve skupině také potřebují. Bude to těžké, ale dokud žijeme a máme šanci postoupit, tak se o ni porveme. Doufám, že hned první utkání doma s Juventusem (16. prosince) zvládneme, tím vytvoříme na tyhle soupeře tlak a v posledním utkání před Vánoci (23. prosince proti Reggianě) budeme hrát o postup.