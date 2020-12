Hradecké basketbalistky mají čistý štít, zkušenost prokládají mládím

Pohled na tabulku sice o dvou mluví, ale ty jsou ze zápasů z USK Praha, což je, byť ve stejné soutěži, dlouhodobě přece jen „jiná liga“.

„Jsme zatím opravdu spokojeni a právě i proto, že za sebou máme oba zápasy s USK Praha. Navíc naše největší soupeřky, družstva z Brna, neztrácejí jenom s námi,“ pochvaluje si manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Když zhodnotíme zmíněné porážky s domácími šampionkami, které v ligové soutěži neprohrály už několik let, i ty byly letos výjimečné. Na domácí palubovce totiž Lvice prohrály o pouhých šest bodů, což byl za dlouhá léta jeden z nejlepších výsledků. V Praze sice byl rozdíl přece jen o dost větší, ale k žádné ostudě nedošlo ani tam.

A pak už jsou ve výčtu jejich zatím odehraných zápasů jen samé výhry. Tu poslední Lvice vyválčily na domácí palubovce, kde porazily brněnské Žabiny.

„Většinu zápasů jsme měli pod kontrolou. I proto jsme v tabulce druhé, ale na rozdíl od soupeřek, máme za sebou oba zápasy s USK. Proto chceme na druhém místě zůstat,“ netají Miroslav Volejník.

Tato úvaha by se vyplnila, pokud by Lvice zopakovaly výsledky z první části základní soutěže i ve druhé. To by totiž zapisovaly už jen samé výhry. „Máme i výhodný los, kromě brněnských Žabin budeme hrát s největšími konkurentkami v domácím prostředí,“ uvádí hradecký manažer, „to nám hraje do karet.“

Hradci také nahrává, že se mu vyhýbají zranění a žádná z hráček nemusela chybět ani kvůli koronaviru. A navíc si trenérský štáb nejstaršího ligového týmu může dovolit do zápasů proti celkům ze spodních příček tabulky nasadit nadějné dorostenky. Mezi nimi před týdnem v zápase se Strakonicemi nechyběla ani patnáctiletá Dominika Paurová. Rozhodně nebyla jen do počtu, do týmového skóre přispěla 10 body.

Další šanci bude mít pravděpodobně i v sobotu proti Slovance, která stejně jako Strakonice v letošním ročníku ještě nevyhrála (oba celky se o první úspěch utkají v pátek na jihu Čech). „Snažíme se mladé hráčky co nejvíc zapojit, je to takový vklad do budoucna,“ připomíná hradecký manažer.