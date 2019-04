Zlato a stříbro už v Hradci mají, teď je v sázce ligový bronz

„Už teď je sezona úspěšnější, než byla ta minulá,“ konstatovala po výhře ve čtvrtfinálové ligové sérii trenérka Hradeckých lvic Romana Ptáčková.

Od úterka se bude hradecký tým toto konstatování pokoušet vylepšit, pokud totiž v sérii o bronz, v němž vyzve KP Brno, uspěje, vrátí se po roční pauze na medailové ligové příčky.

„Čekáme hodně těžkou sérii s kvalitním soupeřem, ale věříme, že budeme úspěšní,“ nechal se slyšet šéf hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Podle umístění v základní části by měly Lvice jít do série na tři výhry v roli mírného outsidera. Utkají se totiž druhý tým tabulky s pátým. Jenomže play off je přece jen něco jiného, navíc Lvice mají v této sezoně s brněnskými KP kladnou bilanci. V lize obě družstva vyhrála domácí utkání, ale ve finále Českého poháru byly před měsícem úspěšnější Lvice.

„Předpokládáme, že nám hlavně tu pohárovou porážku budou chtít oplatit,“ poznamenal Volejník před dnešním úvodním duelem, do kterého jde domácí KP jen tři dny po posledním, pátém semifinálovém zápase se Žabinami, v němž možná trochu překvapivě prohrála. Lvice měly před sérií o bronz více času, s mistrovským USK Praha hrály jen tři zápasy.

„Fyzická kondice a zdraví hráček mohou hrát důležitou roli,“ řekl Volejník. Lvice budou v sérii o bronz postrádat rozehrávačku Matuškovou, v jejím úvodu je nejistý start Lichtarovičové, jinak je tým kompletní.

Úterní první utkání o bronzové ligové medaile začne v Brně v 17 hodin, už v pátek se série přesune do Hradce Králové, zápas začne v hale na Eliščině nábřeží v 17.30. Za týden v úterý se bude určitě hrát znovu v Brně, případná další utkání se budou hrát v Hradci a určitě poslední v Brně.