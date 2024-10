Wade hájí vysmívanou sochu v Miami: Přijďte se podívat a pošlete memy

„Kdybych chtěl, aby vypadala jako já, tak bych si jen stoupl před halu, aby si mě všichni mohli vyfotit. Nepotřebuju, aby vypadala jako já. Je to umělecké ztvárnění chvíle, která se stala a kterou se snažíme uchovat,“ řekl Wade k postavě s rukama nahoře, ústy dokořán a přivřenýma očima.

Socha zachycuje momentku ze zápasu proti Chicagu z března 2009, kdy Wade rozhodl o vítězství košem se závěrečným klaksonem druhého prodloužení. Poté vyskočil na stůl časoměřičů a křičel: „Tohle je můj domov!“

„Sociální sítě jsou o názorech. Každý má svůj názor. Klidně ho všichni vyjádřete, ale mluvte prosím víc o nás. Mluvte o soše, přijďte se na ni podívat, vyfoťte ji, pošlete nějaké memy. Je nám to jedno,“ řekl Wade.

„Jen pár klubů má před halou sochu, těch basketbalových není ani patnáct. My ji máme a jsem velmi pyšný, že si k tomu Miami vybralo mne. Odvedli jsme opravdu velký kus práce, abychom stvořili něco, co tu bude stát hodně dlouho a co vyjadřuje, o čem jsou Miami Heat, moje rodina i fanoušci klubu,“ doplnil Wade, jenž byl u procesu tvorby sochy, která zabrala zhruba 800 hodin práce.

Nyní dvaačtyřicetiletý Wade odehrál v NBA 16 sezon, z toho celých 14 za Miami, s kterým se stal v letech 2006, 2012 a 2013 mistrem ligy. Třináctinásobný účastník Utkání hvězd a olympijský vítěz z Pekingu 2008 působil také v Chicagu a Clevelandu, kariéru ukončil po sezoně 2018/19. Nyní je například spoluvlastníkem basketbalového týmu Utah Jazz.