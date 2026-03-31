Nymburk? Ne, kat Ústí je jiný. Padají tam koše, které jinde ne, těší Pardubice

Statistiky nabízejí nezvyklý pohled.
Ústí versus Nymburk, král králů, posledních šest zápasů = dvě výhry a čtyři porážky, průměr inkasovaných bodů 91.
Ústí versus Pardubice, letos korunní princ ligy, posledních šest zápasů včetně poháru = žádná výhra a šest porážek, průměr inkasovaných bodů 101.
„Sluneta má proti nám trošku nevýhodu, že hraje stejnou obranu jako my, stejný styl. Takže víme, jak do nich útočit – a oni vědí, jak útočit do nás,“ pousmál se pardubický trenér Jan Šotnar, ještě nedávno ústecký hrdina. „Dokud správce Venca nevymění na Slunetě obroučky za normálnější, bude tady padat vždycky hodně bodů. Jsou hrozně pružné a měkké. Každý vám řekne, že se mu nejlépe v útoku hraje v Ústí. Padnou tady koše, které jinde ne.“
Za bodovými hody vidí také Šotnarův protějšek Reimer taktickou jednovaječnost. „Ano, Pardubice hrají stejnou nebo dosti podobnou obranu na pick and roll, takže z tréninku vědí, jak to atakovat,“ zauvažoval ústecký kouč.
Šotnarovy návraty na místo činu jsou v poslední době tuze příjemné, Pardubické mužstvo po loňské sezoně nula uzrálo a válí. „Letos máme bilanci s Ústím a Děčínem 10-0, což je famózní, protože oba týmy jsou skvělé a doma hrají velmi dobře. Ceníme si toho! Hrozně rád se na Slunetu vracím, potkávám tady lidi, s kterými jsem strávil pěkné časy. Ale čím víc zápasů, tím to začíná být všednější a cítím se víc jako Pardubák,“ přiznal Šotnar bez okolků; Ústí dovedl na jaře 2024 k historickému stříbru.
Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu
Reimer se po přestřižení šestizápasové vítězné šňůry mračil, ale zoufat ještě nemusí. Sluneta se po šedivém startu našla. A drží ji fanoušci, zase jich přišlo přes tisícovku.
„Podporovali nás výborně,“ poděkoval trenér. „Škoda, mohli jsme mít jasnou čtyřku, což je náš cíl. Takže budeme muset zabrat v neděli zase doma proti Opavě a ukázat jinou tvář. Bojovnou, týmovou. A musíme mít energii nejen na hřišti, ale i na lavičce, podporovat spoluhráče. I to nám proti Pardubicím chybělo.“
Lekce od ústeckého kata třeba bude nakonec prospěšná.