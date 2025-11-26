Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky

Ondřej Bičiště
  13:11
Další Američan z kola ven. Basketbalová Sluneta během čtrnácti ligových kol propustila už třetího, nejprve se pakoval křídelník Glover, pak pivot Kennedy a nyní i jeho náhrada J. D. Eatmon. „Nepřesvědčil a už není součástí týmu,“ oznámil ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Ústecký Derius Eatmon v akci proti Ostravě.

Ústecký Derius Eatmon v akci proti Ostravě.

Glover vydržel v Ústí jen tři zápasy, Kennedy dostal šanci v pěti. Když v průměru trávil na hřišti jen 14 minut a střílel 2,4 bodu, dostal padáka. Sluneta za něj našla J. D. Eatmona, ale znovu šlápla vedle, v osmi utkáních hrál necelých 10 minut a dával 2,5 bodu.

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

„Sehnat jedničky (rozehrávače) a pětky (vysoké pivoty) je vždy nejsložitější, co se týká skautingu, do pivota se letos zatím nemůžeme trefit. Ale věřím, že to zlomíme,“ nepochybuje šéf Slunety.

Nemusí to však být nutně pivot, kdo přijde za propuštěného Eatmona. „Máme i jiné varianty, ještě to řešíme. Ale stoprocentně ještě jeden hráč dorazí.“

Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Úspěšný debut má za sebou novozélandský křídelník či menší pivot Isaac Davidson, jehož Sluneta představila už minulý týden, loňská opora děčínských Válečníků přispěla k nedělní výhře 79:65 v Hradci Králové osmi body.

„Přijel teprve ve čtvrtek odpoledne z Nového Zélandu, tak si asi každý umí představit, v jaké byl situaci. Přesto pomohl důležitými body a byl nedílnou součástí té výhry. A do budoucna bude ještě větším přínosem,“ věří šéf čerstvé posile.

Isaac Davidson (vlevo) z Ústí nad Labem útočí kolem hradeckého Kama Chatmana.

Sluneta v Hradci utnula chmurnou sérii pěti porážek v řadě. „Nejeli jsme tam v ideálním rozpoložení, v roli favoritů moc neumíme hrát. Ale zvládli jsme to, za to patří dík hráčům i trenérovi. Není umění vyhrávat, když se všechno daří, ale když se to takhle zlomí, je to fajn,“ chválil Hrubý.

Celková bilance 5-9 je však daleko za cílem ligových vicemistrů z roku 2024. „Během repre pauzy chceme doladit příchod posily, začlenit si do týmu Isaaca (Davidsona), pak co nejlépe vstoupit do druhé poloviny základní části ligy. Máme těžký los, hrajeme v Písku a v Olomoucku, ale ty body, co jsme ztratili doma, teď musíme získat venku,“ velí Hrubý.

