Útlum? Nejsme roboti. Parta funguje dobře, ujišťují se v Ústí

„Mám teď trochu horší spaní,“ připustil nováček na elitní scéně. „Možná bych si z toho ale dělal víc hlavu, kdybych věděl, že dobře trénujeme, jenže se to neodráží na hřišti. My bohužel poslední dobou dobře netrénovali, mnohdy nešlo hrát 5 na 5.“

Slunetě se stříbrná parta včetně trenéra rozprchla, ale do nové sezony vstoupila i tak impozantně. Nyní však podlehla Opavě, Nymburku a dvakrát Olomoucku, mezitím v derby stihla pobít děčínské Válečníky a postoupit na finálový turnaj Česko-Slovenského poháru.

„Tři týdny jsme se potýkali s menšími či většími zraněními, kabinou proběhla i viróza, moc jsme toho nenatrénovali. A je to vidět i v zápasech,“ osvětluje Reimer. „Hráči odcvičí jeden trénink napůl a jdou do utkání. Ale žádné výmluvy, musíme se s tím poprat. Věděli jsme, že nemůžeme být celou sezonu jen nahoře.“

Ústí navíc vyšťavuje užší rotace, bitvu s Opavou odtáhlo osm lidí. „Možná trošku docházejí síly, možná koncentrace. Hráli jsme v pár lidech, máme nějaký věk, makáme v obraně a v útoku a už taháme nohy,“ vykreslil kapitán Ladislav Pecka. „Měli jsme Opavu na lopatě, pak se projevila únava a byli jsme plošší.“

Rotaci rozšíří navrátilec Delvon Johnson, jenže je zraněný. „U něj se to mění ze dne na den. Dokud jeho noha nebude stoprocentní, na hřiště nepůjde,“ nespěchá Reimer. „Už přítomností na tréninku předává zkušenosti Oguamovi. Až se dostane do herního rytmu, hodně nám pomůže.“

Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Ústecký trenér Tomáš Reimer.

Přestupové okno ještě není zavřené, ale Sluneta posilu nachystá jen v případě nenadálé situace. Kouč je potěšený, že porážky nerozklížily partu v kabině: „Funguje stále dobře. Je tu hodně zkušených Čechů i cizinců, takže mezi nimi nějaké reakce jsou. Možná by bylo špatně, kdyby nebyly, když prohráváme. Oni si to vyříkají. A věřím, že se z hluššího období rychle dostaneme.“

I klubový šéf Tomáš Hrubý je v klidu, ač povahou bouřlivák. „S Opavou jsme si prohráli zápas vlastními chybami. Kluci na to mají nárok. Nejsou to roboti, nikdo není bezchybný. Sezona bude těžší a těžší, ale to je pro všechny stejné. Žádný alibismus, musíme makat.“