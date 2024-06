Zklamání? Ne, zažíváme extázi! tvrdí manažer Hrubý. O Nicholse v Ústí zabojují

„Zažíváme absolutní extázi z úspěchu i z toho, jak jsme bavili město a potažmo celé Česko. Pocity jen pozitivní, zatím to vstřebáváme, dojde nám to až postupem času, co jsme tady všechno dokázali,“ je právem pyšný ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Co vás dovedlo až do finále NBL?

Obrovské množství věcí, byly tam shody náhod, štěstí, ale také kvalita kádru, trenér. Sezona byla obrovsky náročná, nahoru – dolů, zrovna nedávno na mě vyběhl článek, že jsme to v jednu chvíli měli 0:3 na zápasy s Děčínem a nakonec jsme ho vyřadili v semifinále. Je vidět, že v sezoně se toho může stát mraky. Basket je obrovsky vyrovnaný, my jsme přepsali dějiny a jdeme dál.

Na Nymburk už to nebylo?

Říct mi někdo před sérií, že ji odehrajeme takto, byli bychom rádi. V prvním utkání jsem sahali po absolutním překvapení, škoda, že nám to uteklo v prodloužení. První domácí zápas jsme pak urvali neskutečně, ale ty back to back zápasy, druhé ve dvou dnech, nám moc nejdou. V tom druhém nás uvařilo to, že jsme měli užší rotaci. Nymburk je obrovsky kvalitní, ale svoji kůži jsme nedali zadarmo a finále odehráli se ctí. Dokázali jsme, že nejsme náhodou, kde jsme.

Dokázali jste, že Sluneta už patří do ligové špičky?

Je pravda, že předloni jsme postoupili do semifinále, pak jsme hráli vyrovnanou sérii o bronz s Brnem. Minulý rok jsme vypadli až v sedmém zápase s Pardubicemi ve čtvrtfinále, takže ano, nastavili jsme tady laťku vysoko. A doufám, že ji udržíme. Ústecký basket už patří ne do špičky, ale musí se s ním počítat.

Jakou zásluhu měl na historickém úspěchu MVP ligy Ty Nichols?

Dal 1 068 bodů, vzal ten klub a na zádech ho odtáhl až do finále. Je to výjimečný hráč, lidsky v pohodě kluk. Jsem velice rád, že tady mohl být, a my uděláme všechno, aby zůstal. Chceme ho, i když víme, že to pro nás bude extrémně těžké. Ty je Ty, každý ho chce v týmu. Děkujeme mu za výkony, co předvedl. To on basketbalovou horečku v Ústí nakopl.

Asi dostane nabídky i z ciziny, mluví se třeba o Itálii.

Stoprocentně o něj bude zájem, ale já osobně mám rád velké cíle. Určitě neřeknu, že to asi nepůjde. Budeme bojovat o to, aby zůstal.

I fanouškovsky Sluneta zažila boom, jak vám to lichotilo?

Zrovna jsem si počítal průměrnou návštěvnost na Slunetě na celé play off a dělá to 1 798 diváků na utkání. Nejvíc jich přišlo 2 221 na sedmý zápas semifinále s Děčínem. Myslím, že tahle čísla mluví za vše.

Kam jde úspěšný kouč Jan Šotnar?

To nechám na nich, na jeho příštím klubu a na trenérovi, ať s tím vyjdou ven. My už to máme uzavřené, Honzovi děkujeme za všechno, co pro klub udělal. Přepsal jeho dějiny, ale život jde dál. Přejeme mu hodně štěstí, ale my se musíme soustředit na nás a postavit konkurenceschopný tým, abychom plnili očekávání našich skvělých fanoušků.

Kdo ho nahradí?

Zase mladý kluk, během příštího týdne to oznámíme.

Spekuluje se, že pivoti Johan Haiblík a Jan Karlovský půjdou do Písku. Je to tak?

Já to taky slyšel, mraky věcí, taky že jsou všichni podepsaní, ale není to pravda. My chceme tým co nejvíc udržet pohromadě, budeme s kluky mluvit. Nic není hotovo.

Je nějaká jistota odchodu?

Zatím ne. Ve čtvrtek jsme odehráli poslední zápas finále, je to nejdelší sezona, jakou jsme tu hráli. Od pondělí začneme tvrdě makat a zkusíme tým znovu postavit dobře.

Upletli jste si na sebe bič?

Diváci budou plní očekávání, my tu euforii musíme krotit. Čeká nás skládání týmu včetně trenéra, budeme na tom tvrdě pracovat, chceme navázat na naše úspěchy. Náš cíl bude určitě postup do A1, pak si můžeme klást další. Uvidíme, jestli se přihlásíme do FIBA Europe Cupu, neříkám ne, hledáme prostředky, ale bude to těžké.

Co ze stříbrného úspěchu vytěžit? Třeba vyšší rozpočet?

Zkusíme z toho samozřejmě něco vytěžit, bylo by smutné, kdybychom to nezkusili. Jsme ve městě vnímaní velice dobře, lidi na basket chodí. Budeme dřít, abychom navýšili rozpočet a basket byl ještě víc vidět. Primátor nás pozval, pak si půjdeme sednout s kluky a vymyslíme nějakou oslavu pro naše fanoušky.