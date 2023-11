Nezastavitelná Sluneta, ale Hrubý tuší dominanci Nymburka. V lize chce víc zápasů

„Není náhoda, že jsme vyhráli sedmkrát za sebou, s Alpsko-jadranským pohárem už osmkrát. Mužstvo ukazuje, že má své kvality,“ pochvaluje si Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

Ekipa kolem kapitána Pecky a amerických star Nicholse s Autreyem povětšinou své soupeře neskolí těsně, ale s přehledem. I proto už funí na záda Nymburka, který se uvelebil na čele tabulky jako v dobách své hegemonie.

„Druhé místo je hezké, ale zatím nic neznamená. Myslím, že první v tabulce jsme ještě nikdy v historii nebyli. Jenže když vidím, jak Nymburk hraje pohárové zápasy v Evropě, tak se podle mě stane zase dominantní jako dřív. Nemyslím, že bude prohrávat jako loni,“ tipuje Hrubý.

Osmnáctinásobný český šampion loni vrávoral, čehož ke zlatému opojení využila Opava. Teď se Nymburk s bilancí 7 - 2 usadil na čele tabulky. Ústí se na druhé příčce osamostatnilo s poměrem výher a proher 7 – 3.

Sluneta Ústí nad Labem slaví, vpravo generální manažer Tomáš Hrubý, uprostřed kouč Jan Šotnar.

Ve středu Sluneta odolala náletu píseckých Sršňů, v jejich hučícím hnízdě uspěla 87:78. A prim hráli tři Američané: novic Rowan 28 bodů ve svém druhém zápase, Autrey 14, Nichols 13.

„Když nás soupeř v závěru dotáhl, ukázali jsme mentální sílu. Tým funguje,“ kvituje to trenér Jan Šotnar. „Prodloužili jsme sérii a chtěl bych svým hráčům poděkovat, protože to byl ne basketbalově skvělý výkon, ale vyhráli jsme si to v hlavách. Což je důležitější než basket.“

Křídelník Maverick Rowan zapadl do ústecké party. „Potřebovali jsme vážit si míče a držet se své hry. Chceme hrát jako tým, což se povedlo. Dělali jsme všechny ty malé věci, které jsou potřeba,“ líbilo se mu vítězství v Písku. „Ukázal své kvality,“ poklonil se posile Hrubý.

Pohotový řez do kádru zlomil ústeckou sezonu k lepšímu. „Udělali jsme dobře, že jsme vyměnili Rosse za Autreyho, který ústecké prostředí zná. Byl to jeden z klíčových momentů,“ přikývl generální manažer.

Slunetu teď čeká série pravdy. Venku Kolín, pak doma mistrovská Opava a lídr Nymburk, poté výjezd na půdu děčínských sousedů ke žhavému derby. Pokud by složila všechny soupeře, vyrovná klubový rekord z loňska v podobě jedenácti výher za sebou.

„Tabulka je vyrovnaná, každá prohra znamená pád o dvě tři místa tabulkou. Povedly se nám těžké zápasy v Brně a Písku, kde je opravdu skvělá atmosféra a hraje se tam těžko. A teď je před námi perný los. Máme nějaké cíle, které průběžně plníme, hlavní je dostat se do nadstavbové skupiny A1. Zatím to jde podle plánu,“ zamlouvá se Hrubému.

A vzhledem k narůstající zajímavosti ligy navrhuje změnu herního schématu. „Když vidím nováčka Písek, když vidím, jak je liga vyrovnaná a atraktivní, když vidím, jaká mela bude v boji o A1 a kolik týmů bude zklamaných, myslím, že je načase jít zase do čtyřkolového systému. Je nejspravedlivější, liga by získala a diváci taky.“