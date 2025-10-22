Slunetě pomůže americký kolos Eatmon. Není to poslední posila, slibuje šéf Hrubý

„J. D. je opravdu velký, typově jiný než Shamarkus, mohutný hráč, klasická pětka. Trenér o něj velmi stál, snad nám pomůže,“ věří ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Alabamy loni působil v NCAA v univerzitním týmu Florida Rattlers, kde průměrně dosahoval 4,8 bodu, 3,4 doskoku a 0,6 asistence. Po sezoně se vydal na své první angažmá do Evropy, v makedonském Skopje však skončil předčasně. „Tam si to nesedlo, tak uvidíme, jak to dopadne u nás. Snad jsme se trefili,“ doufá Hrubý.
Sluneta zažívá nepovedený start do ligové sezony, po šesti zápasech je až osmá s bilancí dvou výher a čtyř porážek. Vyhazov už dostaly dvě letní americké akvizice, po pár kolech se pakovali křídelník Glover i pivot Kennedy.
O to pečlivěji teď Ústí vybírá další nováčky, posilování kádru Eatmonem nekončí. „Určitě není poslední, kdo se u nás objeví, ale není jednoduché v této fázi sezony sehnat kvalitního hráče. Máme víc variant, ale nechceme nic uspěchat,“ říká ústecký šéf.
Příští zápas hraje Sluneta ve své hale v neděli v 18 hodin proti Ostravě.