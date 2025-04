Znovu finále? Není to jen utopie, věří Hrubý. Ústecká pouť startuje v Brně

Sluneta byla po dlouhodobé části pátá na pásce, Brno o příčku výš, papírově půjde o nejvyrovnanější sérii. „Brno začíná doma, proto je lehkým favoritem série, ale věřím, že my to hned v prvním dvojzápase u nich zlomíme. Když chceme uspět, musíme tam minimálně jednou vyhrát,“ velí bouřlivák Hrubý, který vypjaté bitvy miluje.

Sezonní bilance zatím hovoří pro Brno 3:1 na zápasy, je tu však jedno podstatné ale. První tři zápasy Sluneta prohrála těsnými výsledky, v derniéře nadstavbové skupiny A1 dobyla palubovku soka 92:79 a rozhodila ho před play off.

„Nastavilo nám to mindset úplně jinak. Brno bylo do té doby jediný tým, který jsme neporazili, teď si věříme. Mají kvalitní hráče a velkou rotaci, ale my do toho jdeme s tím, že chceme vyhrát.“

Když se v létě Slunetě rozpadl stříbrný tým, Hrubý slýchal narážky, že „poslední zhasne“. Když pak nově sestavená ústecká parta na přelomu roku přejela Nymburk a vyšvihla se na druhé místo tabulky, pochybovači zírali. Ústí se znovu trefilo do cizinců, tým táhl jeden z nejlepších střelců dlouhodobé části ligy Lesley Varner, dobrý tah byl i návrat Krise Martina, skvěle si sedli také čeští rozehrávači Ondřej Šiška a Tomáš Vyoral.

V lednu a v únoru sice na Slunetu dolehla krize a vypadla z elitní čtyřky, teď se zase zdá, že formu má načasovanou skvěle. V posledních třech kolech před vyřazovací částí zase počítala jen výhry: dobyla palubovky Písku i Brna, doma porazila USK Praha.

„V zimě na nás dolehla částečná krize, což ke sportu patří, ale už se vracíme do pohody, co jsme měli v první polovině sezony,“ těší šéfa vicemistrů.

Páté místo po základní části a nadstavbě bere jako úspěch. „Sluneta je počtvrté za sebou do pátého místa, to už také není náhoda. Jsem rád, že se držíme v horní části tabulky, ukazuje to, že jsme tam už stabilně. A zároveň je to tlak, abychom tu laťku nechali vysoko,“ nepřipouští si sešup zpátky do ligového průměru.

Ani když Sluneta sbírala porážky, Hrubý nepanikařil. „Měli jsme trochu slabší chvilku, ale neprohrávali jsme rozdíl třídy, spíš jen v koncovkách. Vybrali jsme si to a do play off jdeme v plné síle!“

Ondřej Šiška a manažer Tomáš Hrubý slaví ústeckou výhru nad Nymburkem.

Předvojem play off bitvy s Brnem bude mini El Nordico, v úterý v 10 hodin zaplní Sportcentrum Sluneta školáci, kteří budou sledovat duel Ústí s Děčínem v kategorii U19. „Inspirovali nás Válečníci, kteří podobný zápas uspořádali pro kategorii U17. Máme příslib, že bude plná hala. Pro nás je to historické, nic podobného se v Ústí zatím nekonalo.“

Ve stejný den startuje i cesta ligových vicemistrů vyřazovací částí, skončí znovu bitvou o zlato?