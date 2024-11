Bumerang Martin je zpátky. Ústecká Sluneta vítá jednoho ze stříbrných hrdinů

„Kris zná nás, my známe jeho, víme, co od sebe čekat. Věříme, že bude skládačkou do našeho týmu, aby šlapal. Že bude platným hráčem a naváže na své výkony z předchozích let,“ slibuje si Tomáš Hrubý, ústecký generální manažer.

Sedmadvacetiletý hráč na pozici číslo 2 se objevuje na ústecké soupisce už ve třetím ročníku po sobě. Na stříbrné sezoně se podílel průměrně 15,6 body na zápas. Vyhlížel lepší angažmá, nepřišlo, takže znovu vyslyšel Hrubého volání. „Nějaké nabídky mu nedopadly, takže jsme ho oslovili a on kývl a podruhé se k nám vrací,“ těší funkcionáře.

Stříbro z hráčů zažili už jen kapitán Ladislav Pecka a pivot David Žikla. Sluneta září i s novým mužstvem, je třetí. „Ale čeká nás perný prosinec, proto jsme potřebovali kádr vyladit,“ zdůrazňuje Hrubý.

Martin zaplňuje mezeru po jiné posile ze zámoří Dewarovi-Edwardsovi, který nastupoval do nového klubu s vizitkou nejlepšího střelce dánské ligy. V průměru zapisoval 10,1 bodu.

Soustředění ústeckého Jadena Edwardse v utkání s Opavou.

„Bezproblémový kluk, strašně fajn,“ mluví o němu Hrubý v dobrém. „Z jeho strany neproběhlo nic špatně, ale jsou nějaké vnitřní záležitosti, které nemůžu ventilovat. Jsme profesionální klub a ctíme zásady komunikace. Máme nějakou vnitřní filozofii, kterou dodržujeme a nemůžeme z ní uhnout, proto jsme se s ním rozloučili. Myslím ale, že má před sebou slibnou kariéru.“

Pokud by ústecké posilování nemělo končit, jeden sci-fi transfer se nabízí. Reprezentační pivot Ondřej Balvín, rodák z města nad Labem, je momentálně bez angažmá. Kvůli národnímu týmu uťal své působení v Číně, ale je možné, že se tam zase vrátí. „Pokud nemá kde trénovat, uvítáme ho, máme skvělé zázemí!“ vybízí ho Hrubý s úsměvem.