Sluneta má pět nových Američanů. Hrubý: Risk, ale čeští hráči na trhu nejsou

„Čím víc cizinců v týmu máte, tím větší je to risk, ale čeští hráči na trhu nejsou, tak jsme na to museli reagovat. Máme tým poskládaný dobře,“ věří ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
Už dříve dorazili na pozice jedna či dva Rhyjon Blackwell a Ja’Borri McGhee a na post pivota Chayce Polynice. Zahraniční sestavu zkompletovali pětadvacetiletý Langley, jenž naposledy působil v druholigovém německém Leverkusenu, stejně starý Lane zažíval první evropské angažmá v portugalské Albufeiře.
„Je to hráč, který zapadá do naší identity. Nepředpokládám, že to bude top skórer týmu, ale doplnění skládačky. Je skvěle atleticky vybavený a velice dobrý obránce,“ říká ústecký trenér Tomáš Reimer o druhém z nich.
Před odchodem do Portugalska Lane působil v univerzitních týmech Florida Gators a Delaware Blue Hens, Ústí ho bere hlavně na černou práci. „Bude chodit do seběhů, aby doplnil naše dobré střelce na perimetru Pepu Potočka a Láďu Pecku, kteří do vnitřního prostoru tolik chodit nechtějí. Pomůže nám k variabilitě, aby tým měl od všeho trochu - agresivní hráče, ale i dobré střelce,“ slibuje si od posily kouč.
I když Lane není vyloženě skórer, jeho čísla nejsou špatná. V poslední sezoně v Americe měl v průměru 13,7 bodu na zápas a byl druhým nejlepším střelcem Delaware. V Albufeiře měl v průměru 9 bodů, 3 doskoky a 1,2 asistence na zápas. „Jeho výkony tam postupně stoupaly. Rozjezd neměl bůhvíjaký, jak to bývá u nováčků v Evropě, ale poslední zápasy v play off už odváděl velice slušné výkony,“ vypozoroval Reimer.
Langley nastupoval v Americe za univerzitní tým UNC Greensboro Spartans, dvakrát byl nejlepším obranným hráčem roku ve své konferenci v NCAA. V Evropě krátce působil v Maďarsku, Turecku či ve slovenské Nitře. V Leverkusenu v minulém ročníku nastoupil do 31 zápasů, na palubovce trávil necelých 31 minut a v průměru měl 13,1 bodu a 4,8 asistence.
Pro Ústí je to už třetí novic na pozice takzvaného combo guarda. „Trenér má filozofii, že chce napadat po celém hřišti, dělat nátlakovou obranu a rychle hru otáčet dopředu. Proto jsme to takhle namixovali, máme zkušené české hráče a k nim mladé atletické Američany. Bude to dobré,“ je přesvědčený Hrubý.
Mužstvo opustili rozehrávači Tomáš Vyoral, Jay Young, křídelníci Nick Johnson, Isaac Davidson a pivoti Adam Pecháček, Kimani Lawrence a Ahmad Rand. Místo nich Ústí vsadí na mladé Američany, zvučnou posilu typu Ty Nichols nebo Lamb Autrey tentokrát nezískalo. „V tom musím fanoušky zklamat, nepovedlo se to, ale nikdy neříkej nikdy. Pokud by se sezona nevyvíjela podle našich představ, budeme na to reagovat,“ slibuje šéf Slunety.