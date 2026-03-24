Ústecký lídr Pecka: Vyslyšel jsem modlitby, ať nekončím. Ovlivnili mě i fanoušci

Ondřej Bičiště
  12:48
Tělo chřadne, mysl bolí, je čas na konec kariéry, říkal si lídr basketbalové Slunety Ladislav Pecka. Nakonec ale ještě minimálně jednu sezonu přidá. „Vyslyšel jsem modlitby rodiny a lidí okolo mě, ať se na to ještě nevykašlu. Hecnul jsem se a pořád to tam ještě je! “ usmíval se pětatřicetiletý pivot.
Ladislav Pecka (čelem) slaví výhru s Isaacem Davidsonem.

Ladislav Pecka (čelem) slaví výhru s Isaacem Davidsonem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hned v prvním zápase poté, co o rok prodloužil smlouvu s Ústím, patnácti body a devíti doskoky dotáhl Slunetu k vítězství 96:88 nad čtvrtfinalistou Ligy mistrů Nymburkem.

„Člověk má o sobě občas pochybnosti, mám na sebe obrovské nároky. Letos jsem zažíval psychické up and downy, ale teď jsem zase na koni,“ ujišťuje Pecka, jenž v lize odehrál už 602 zápasů se skvělými průměry 12 bodů a 6,9 doskoku.

I letos patříte k lídrům týmu, proč jste o sobě pochyboval?
Dávám si na sebe strašně velké nároky odjakživa. Teď v březnu mi bylo 35 let, tělo nefunguje jako dřív, je to klasický vývoj hráče. Kdybyste mě viděli každé ráno vstávat, tak byste pochopili. Po té třicítce to tělo dává najevo.

Co byl váš plán B?
Jít do práce. Neměl jsem žádnou nabídku, co se nedá odmítnout. Je mi jasné, že člověk někde musí začít od nuly, ale ještě to odložím.

Co nakonec rozhodlo, že si kariéru protáhnete?
Jak se to blíží, člověk si sebe někde představuje a uvědomí si ty priority, plusy a minusy. Vždyť basket dělám celý život. Musím si věřit, tělo sice funguje jinak než dřív, ale snažím se hrát víc hlavou. Udělal jsem rozhodnutí, uklidnil jsem se.

A vaše patnáctá ligová sezona nebude poslední.
Když slyším tohle číslo, leknu se. Musím si z toho dělat srandu, je to moje obrana, humor. I kluci v šatně můžou potvrdit, že se snažíme, aby tu byla sranda, ať se děje, co se děje.

Jakou roli ve vašem rozhodnutí pokračovat sehrál šéf Slunety a také váš kamarád Tomáš Hrubý, který ohlásil kandidaturu na ústeckého primátora a po volbách v klubu možná skončí?
Vůbec žádnou, nechal to na mně. Někdy v lednu jsem přišel s rozhodnutím, že na to asi prdím, že tělo chřadne a mysl bolí. Ale teď byla hromada volna, reprezentační pauza, byl čas zamyslet se nad tím. A já dospěl k tomu, že ještě na rok podepíšu. Co si budeme povídat, rok je nic, je možné, že za pár měsíců to budu řešit znovu. Nebo se zase hecnu. Pro mě je důležité mentální zdraví a spokojenost rodiny, to je číslo jedna.

Hned v prvním zápase po prodloužení smlouvy jste porazili čtvrtfinalistu Ligy mistrů Nymburk 96:88 a vy jste byl nejužitečnějším hráčem zápasu.
Připravili jsme se na to, že Nymburk přijede absolutně soustředěný po těch dvou prohrách. Samozřejmě jim gratuluju, co předvedli v Lize mistrů, ale tohle je zajímavé. Nepamatuju, že by Nymburk prohrál třikrát za sebou v lize. To jsem možná ještě ani nebyl na světě. Věděli jsme, že mohou být nervózní, a vletěli jsme na ně, nenechali jsme je jít do velkého trháku. Takové vítězství je pro nás obrovsky cenné a jsem za to šťastný.

Jste rozjetí, vyhráli jste v lize popáté v řadě.
V této fázi sezony potřebujeme vyhrávat, abychom měli co nejlepší pozici do play off. Každé vítězství je cenné, ať je to Ostrava, či Nymburk. Ale porazit takový tým a ještě v plné sestavě, to je neskutečné.

Jak jste si užíval, když fanoušci vyvolávali vaše jméno?
Slyšel jsem to, když jsem stál na šestkách. Říkal jsem si, že je nesmím zklamat tím, že je nedám. Je to boží pocit. Každý má o sobě občas pochybnosti, ale tohle mi zvedlo sebevědomí. Moje rozhodnutí pokračovat ovlivnila hodně rodina a fanoušci, ta podpora od nich je tady obrovská. Jsem za to vděčný.

Potěšíte je letos medailí?
Cíle máme vždy nejvyšší. Hrát o medaile by bylo super, ale vedou k tomu nějaké kroky, které musíme zvládnout.

