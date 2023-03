Sluneta se zadrhla, trenér uklidňuje: Už bylo hůř, věřím, že finiš bude silný

Přišla na vás minikrize?

Nechci říkat krize. Minulou středu jsme vyhráli v Kolíně velké utkání, a to jsme neměli Tonyho Hickse. Všechno vypadalo skvěle. Pak přišel víkend, kdy jsme sobotu nezvládli pohárové semifinále s Brnem, v neděli jsme po bojovném výkon prohráli s Kolínem. Bohužel nás to ovlivnilo. Musíme se z toho dostat co nejrychleji ven. Krize jsme letos měli, byly větší, tahle zas tak velká není. Pardubice už musíme zvládnout vítězně.

Jak tým probudit?

Musíme se podívat na video, musíme spolu zase začít víc mluvit – ale hlavně se vrátit k základům. Začali jsme na tom pracovat hned po poháru, některé věci se tam objevily. Děčín byl ale rozjetý. Myslím, že kdybychom hráli s kýmkoli jiným, fungovalo by to malinko víc. Ale energie, kterou Děčín předvádí, je neskutečná. I když se snažíte, někdy až moc, působíte vedle nich jako leklé ryby. Věřím, že stejně jako v předešlých relativně horších situacích se nám to zase podaří obrátit a finiš budeme mít silný. Pořád je sezona skvěle rozehraná, jsme čtvrtí. A chceme se ve čtyřce udržet.

Pomůže vám, že jste v plné síle?

Zdravotní stav hráčů sice není úplně stoprocentní, ale do zápasů můžeme jít kompletní, což je super. My se musíme koukat do sebe. Já jako trenér, hráči taky. Pak z toho vznikne něco dobrého. Tohle není náš basketbal. Na každého přijde někdy útlum, my se z toho musíme dostat.

Nedobíhá vás v našlapaném programu úzká rotace? Že už chybí energie?

To je taky možné, ale my se tomu snažíme uzpůsobit program. Jen regenerujeme a hrajeme, nezbývá moc čas na trénink, což je v této fázi pro nás možná trošku problém. Ale mají to tak skoro všechny týmy. My kvůli té rotaci možná malinko víc trpíme, ale nechci se na to vymlouvat. Takovou sestavu máme, dva měsíce jsme to s tím zvládli, tak nevím, proč bychom nemohli i teď.

Fanoušci ústecké Slunety během utkání s Děčínem.

Jak pomáhá novic Dominik Heinzel z Olomoucka?

Chvíli to bude trvat, ale Dominik je pivot s dobrými dispozicemi, který nám chyběl. Alternativa za Johnsona a Karlovského. Jsme s ním spokojení a myslím, že každý zápas nám bude pomáhat víc a víc.

Koukáte ještě na třetí místo?

Teď nám Děčín odskočil, má i lepší vzájemné skóre, šest kol do konce. Může se stát všechno. My se ale hlavně potřebujeme naladit před finále sezony, za tři neděle začíná play off a my do něj nemůžeme nastoupit s tímto nastavením hlavy. A pořád musíme být nohama na zemi. Loni jsme skončili pátí po základní části, teď se bavíme, že bojujeme o čtyřku. Skončit v ní, to by pro nás bylo skvělé. Náš cíl je jasný, zkusit postoupit přes první kolo play off. A výhoda domácího prostředí by pro nás byla velká, proto chceme, aby nám čtyřka zůstala.