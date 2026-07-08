Vyorala nahradí Američan Blackwell. Chceme hrát rychlý basket, říká šéf Ústí

Ondřej Bičiště
  12:46
Rhyjon Blackwell v barvách Marist Red Foxes.

Rhyjon Blackwell v barvách Marist Red Foxes. | foto: Dan Squicciarini / NurPhoto / Shutterstock EditorialProfimedia.cz

Tomáš Vyoral z Ústí útočí na koš Opavy.
Ústecký Jay Young zakončuje okolo Ondřeje Šišky z Olomoucka.
Person Jr. z Opavy brání střílejícího Davidsona z Ústí.
Nick Johnson z Ústí (vpravo) útočí na koš Opavy, který brání Kryštof Kavan.
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Basketbalová Sluneta našla náhradu za rozehrávače Tomáše Vyorala, který posílil konkurenční Děčín. Na pozici 1/2 přichází do ligového Ústí nad Labem Rhyjon Blackwell.

„Pro trenéra to byla první volba. Je to atletický hráč a my se jako tým chceme v nové sezoně prezentovat rychlým basketem dopředu i dozadu,“ vysvětluje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, proč padla volba na rychlíka se zkušenostmi ze zámořských univerzit.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Baldwinu zažije první evropské angažmá, v minulé sezoně v dresu Marist Red Foxes sbíral v průměru 12 bodů, téměř 4 doskoky a 2 asistence.

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„Dá se říct, že to je náhrada za Tomáše Vyorala a také za Jayhlona Younga,“ naznačil Hrubý konec i dalšího rozehrávače z loňské sestavy. „U Younga ještě není stoprocentně jisté, že se nevrátí, nějakou stopu tady zanechal a v průběhu sezony se zlepšoval. Je to otevřené, každopádně na pozici 1/2 přijde ještě jeden hráč.“

Nejasno je i kolem dalších cizinců z loňského kádru ligového čtvrtfinalisty. Pravděpodobně se nevrátí křídelník Nick Johnson. „Chtěli bychom ho, ale je to o finanční nabídce. Ukázal, že to je velice kvalitní hráč, možná i pro lepší soutěž než NBL. Přejeme mu vše nejlepší, třeba mu něco nevyjde a ještě sem zavítá,“ nechává si pootevřená vrátka Hrubý.

Generální manažer ústecké Slunety Tomáš Hrubý.

Podobná situace je kolem dalšího křídelníka – Novozélanďana Isaaca Davidsona. „Chtěl by ho každý trenér, je to komplexní hráč, velmi dobrý do šatny. Je to také otázka poptávky a finančních možností klubu. Teď si tyhle hráče nemůžeme dovolit, ale jinou cenu mají na začátku léta, jinou uprostřed a na konci. Třeba v září překvapíme jako před časem s Nicholsem,“ zmínil šéf americkou hvězdu, jež Slunetu v roce 2024 dotáhla k historickému stříbru v lize. „Něco mu tehdy vypadlo a přišel za zlomek ceny k nám, třeba se to může stát i u Nicka a i Isaaca.“

Česká kostra týmu už je pohromadě, pokračují Pecka, Potoček, Kábrt, Žikla a nová ústecká naděje Petr Krupka. Třiadvacetiletého pivota vidí Hrubý jako možného nástupce veterána a klubové legendy Ladislava Pecky.

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„Měl by už letos dostávat víc prostoru, časem třeba přebere žezlo Ládi Pecky, pro kterého to letos bude nejspíš poslední sezona. Petr je strašně fajn kluk, zlepšuje se, jednou by to mohl být náš nový Pecka,“ věří šéf.

V týmu nebude pokračovat pivot Adam Pecháček. „Rozhodli jsme se jít jinou cestou.“

Další posily Sluneta oznámí v příštích týdnech, objeví se znovu podobné eso, jakým byl před stříbrnou sezonou Nichols? „Mám to rád a většinou se mi to i povede. Loni to byl Isaac Davidson, předloni Ty Nichols. Tak třeba i letos vytáhneme nějakého králíka z klobouku,“ mrkne Hrubý.

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