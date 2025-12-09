Sluneta se do cizinců netrefila, posilu hledá marně: Sehnat pivota je nejtěžší

Ondřej Bičiště
  17:53
Výsledkově už se basketbalová Sluneta rozjasňuje, ale slibovaná posila je zatím v mlze. Šéf Tomáš Hrubý slíbil náhradu za propuštěného pivota J. D. Eatmona do konce reprezentační přestávky, jenže liga se znovu rozběhla a nová tvář nikde.

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf Tomáš Hrubý. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Ušil jsem si na sebe bič, kvalitní hráči na trhu nejsou. Makáme na tom intenzivně dál, určitě někdo dorazí, ale chceme vybrat pečlivě,“ nechce se ukvapit ústecký generální manažer.

I proto, že Sluneta se letos ve výběru cizinců už několikrát zmýlila. Nejdřív se rozloučila s křídelníkem Gloverem, pak s pivotem Kennedym. Toho nahradil Eatmon, ovšem po pár zápasech se rovněž pakoval.

Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky

Co je za tolika přešlapy?

„I takové věci se stávají. Buď neodhadnete výkonnost potenciální posily, nebo je horší než v předchozí sezoně. Glover měl loni v průměru 15 bodů ve druhém týmu slovenské ligy Komárnu, ale tady mu to nesedlo,“ dává za příklad hráče, jenž v Ústí odehrál pouhé tři zápasy.

Kápnout na kvalitního pivota je ještě složitější. „Rozehrávači a pivoti jsou nejžádanější zboží. Když už se někdo objeví, tak je to nad naše možnosti,“ přiznává Hrubý.

Americký basketbalista J. D. Eatmon z Florida A&M Rattlers smečuje.

To je důvod, proč se rozhlíží i po jiných pozicích, za Eatmona nutně nemusí přijít zrovna klasická pětka. „Může to být menší hráč nebo pivot, uvidíme, kdo bude volný.“

Už ve dvou případech si Ústí letos pomohlo tím, že sáhlo po hráčích, kteří v minulé sezoně působili v týmu děčínského konkurenta. Před startem ligy přišel pivot Adam Pecháček, nedávno i křídelník Isaac Davidson. Někteří fanoušci Válečníků kvůli tomu jízlivě mluví o Ústí jako o děčínském béčku.

„Oni zapomínají na to, že když byli daleko před námi a my už u cedule Děčín prohrávali o 30 bodů, že nám ty hráče taky vyzobávali. Třeba Pavla Houšku, Tondu Pištěckého či Adama Žampacha. Teď se ty misky vah vyrovnaly, tak říkají, že jsme jejich béčko. Ale aspoň mají fanoušci téma k pivu,“ nevadí Hrubému štengrování s rivalem.

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

O třetím bývalém Válečníkovi neuvažuje, volný je ještě rozehrávač A. J. Walton, jenž minulou sezonu v Děčíně nedohrál kvůli vážnému zranění kolena. „Příchod Waltona není na pořadu dne.“

Sluneta už není pod takovým tlakem, že by musela posílit okamžitě, v posledních dvou ligových kolech vyhrála; u nováčka v Hradci Králové 79:65 a v Písku 94:82. „Dalo se na to koukat a lidi to muselo bavit. Zápasy doma i venku s Pískem byly naše nejlepší v sezoně,“ chválí Hrubý.

Tomáš Vyoral z Ústí nad Labem při trestném hodu

Ústí teď táhne hlavně rozehrávač Tomáš Vyoral, v Písku nasázel 26 bodů, přidal 5 doskoků a 10 asistencí. „Vzal tým na záda a donesl nás k výhře. Je to totální profík, nevynechá jediný dobrovolný trénink, chodí cvičit, stará se o sebe, a pak to předvede na hřišti,“ oceňuje bývalého reprezentanta. Ve třinácté ligové sezoně má skvělá čísla: v průměru tráví na hřišti přes 28 minut, dává 15,7 bodu, což z něj dělá dvanáctého nejlepšího střelce celé soutěže. K tomu zapisuje 3,8 doskoku a 4,8 asistencí. „U něj to není to výkřik do tmy, má dlouhodobě skvělou konstantní výkonnost.“

Ta Slunetě zatím chybí, v lize má bilanci 6 výher a 9 porážek. Ale snad se blýská na lepší časy. „Nechci to zakřiknout, sice jsme teď dvakrát vyhráli, ale do konce roku máme hodně těžký los. Venku Olomoucko a Ostravu, doma Opavu. Tyhle tři zápasy musíme zvládnout, abychom se posouvali tam, kde chceme být,“ velí Hrubý.

