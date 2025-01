Další tvůrce stříbrného zázraku je zpět, Ústí vítá zraněného habána Johnsona

Vítej zpět Delvone "Delvona není potřeba představovat, je to velice zkušený, ověřený, fanoušky oblíbený hráč, ne náhodou u nás byl 3 roky. Jsme rádi, že se vrací, on zná nás, my známe jeho. Jeho příchod je trochu specifický, jelikož nenastoupí hned. Klub má na sezónu nějaký rozpočet a není vůbec jednoduché sehnat v rozjeté sezóně kvalitního podkošového hráče v cenové relaci, jakou nám rozpočet dovoluje, hlavně proto jste se rozhodli jít touto cestou. Delvon přichází ve f...ázi kdy ještě nemá úplně doléčené zranění, které si přivodil ve svém angažmá v Rakousku, nicméně stoprocentně bude fit v době, která nám přesně zapadá do časové osy, kdy jsme chtěli tým na pozici podkošového hráče posílit a to během reprezentační pauzy, což znamená, že nebude k dipozici první 4 zápasy skupiny A1. Pokud naskočí dřív, bude to jenom dobře pro nás pro všechny, uděláme pro to maximum." Objasnil příchod Delvona Tomáš Hrubý