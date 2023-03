Hrubý o derby: Bude to mela. Nikdo nebude plakat, když poteče krev

„Bude to strašná mela, Děčín je nahoře, ale to my taky. Rozhodně nikdo nebude plakat, když poteče krev!“ hecuje už tak dost vyhrocený zápas 9. kola ligové nadstavbové skupiny A1 ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Jeho Sluneta ve Final 4 selhala. Ústí toužilo po první velké medaili, ale skončilo až čtvrté. A dál tak zůstává ve stínu úspěšnějšího soka.

„Klobouk dolů před Děčínem. Zase nám nastavili nějakou laťku, kterou budeme chtít přeskočit. Já mám tyhle výzvy rád,“ říká Hrubý.

Pro Děčín je možná dobře, že po pohárovém opojení nepřichází „obyčejný“ ligový zápas, třaskavé derby mu nedovolí cokoliv podcenit. Navíc je to přímý souboj o třetí místo v tabulce.

„Bude to boj o každý centimetr palubovky. Ústečtí hráči v letošní sezoně předvádějí jeden útočný koncert za druhým, takže nás bude čekat další obrovská bitva. Chceme hrát dobrou obranu, protože bez ní se nám bude snižovat šance na úspěch,“ uvědomuje si děčínský kouč Tomáš Grepl.

Ústí sice ve Final 4 propadlo, ale v lize září. V A1 ve všech osmi zápasech nasázelo minimálně 90 bodů, Opavu a Ostravu zdemolovalo 116 a 122 body. I proto si na Děčín věří.

„Rádi bychom navázali na poslední měření sil, kdy jsme Děčín v domácím prostředí přehráli. Lehké to nebude, po návratu kapitána Pomikálka se jeho bojeschopnost výrazně zvýšila. My ale máme ligu skvěle rozjetou a chceme v tom pokračovat,“ přeje si ústecký kouč Jan Šotnar.

Derby startuje v hale Armexu ve středu v 18 hodin.