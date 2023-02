Ústí hraje podle Da Vinciho. Lepší tým jsem netrénoval, říká Šotnar

Svoboda: Sluneta ucpala bednu, my byli hrozní Ani děčínský trenér Tomáš Grepl nehodnotil nedělní krach v ligovém basketbalovém derby v Ústí tak drsně jako křídelník Válečníků Matěj Svoboda. „Nevím, jestli na nás dolehl tlak z derby, nebo jsme byli až moc sebevědomí po výhře v Brně. Ústí ve druhé půli ucpalo bednu, z naší strany tam nebyl žádný pohyb, bylo to hrozně statické, bránilo se jim pak lehce. Dostat 97 bodů, to je obrovské číslo. Máme lepší obranu, než co jsme předvedli, z naší strany to byl hrozný výkon,“ nešetřil kritikou Svoboda po porážce 78:97. Mluvil i o sobeckosti ve hře Válečníků, ale to kouč Grepl mírnil. „Matěj chtěl asi říct, že nám v útoku nešel míč úplně z ruky. Což platí hlavně o druhé půli. Rychle jsme přišli o těžce vybudované šestibodové vedení, začali jsme být nervózní, protože jsme Ústí nemohli v obraně zastavit a sami se prosadit v útoku. Hráči se to pak snaží strhnout a trošku to vypadá jako sobeckost. Já bych to takhle nenazýval, jde o naprosto normální jev, když začnete zápas ztrácet. V tom se musíme poučit, abychom to příště zvládli líp,“ vyzývá Grepl. Kristopher Martin z ústecké Slunety smečuje do koše, přihlíží A.J. Walton a Matěj Svoboda z Děčína. Děčínu nepomohl ani příspěvek americké podkošové posily Dontae Brunera. „Nastřílel 14 bodů, měl 11 doskoků, to přesně od něj čekáme, jen ještě zapracovat na souhře. Přinesl nám daleko víc atletismu, výšku, která nám chyběla. Trochu problém je, jak je hubený, chybí tam nějaká kila. Ale zase nemůžeme chtít všechno. V možnostech, které jsme měli, je to výborný hráč a pomůže nám,“ věří trenér. Už zítra čeká Válečníky další hit, střetnou se s mistrovským Nymburkem. Navíc do Děčína dorazí poprvé jako soupeř strůjce stříbrné éry Armexu Pavel Budínský, který nyní působí jako asistent trenéra v Nymburku. „Letos jsme je doma už porazili a budeme chtít domácí palubovku uhájit i ve středu,“ přeje si Svoboda.