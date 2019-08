Poprat se o šestku je reálné, tuší Hrubý, šéf basketbalového Ústí

„Vůbec neřeším play off, to je jasná záležitost. Neexistuje, abychom nepostoupili, to by byla špatná sezona. Ale my bychom samozřejmě chtěli do play off z co nejlepší pozice, takže potřebujeme skončit kolem pátého, šestého místa. Reálné to je, posilují sice všichni kolem nás, ale my také,“ říká ústecký šéf.



Jak se změnil hráčský kádr?

Odchází od nás kapitán Filip Šmíd, který přestoupil do Ostravy. Byl tu tři roky, odvedl obrovský kus práce a my mu přejeme jen to nejlepší do další kariéry. To samé platí o Davidovi Šteffelovi, který přestoupil do prvoligových Litoměřic. David už upřednostnil rodinný byznys, pomalu se začne věnovat spíš práci. To jsou naše dva nejvýznamnější odchody. K nim ještě patří Američan Wisseh, za něhož přichází rozehrávač Josh Brown, který hrál loni v Chorvatsku. Je to útočně laděný rozehrávač, doufám, že ho nahradí. Dále přišli mladí hráči Karlovský (na pozici pět) a Dan Hendrych (pozice tři, čtyři). Podepsali u nás dlouhodobé tříleté kontrakty, uvidíme, jak se prosadí, šanci určitě dostanou.

Hledáte ještě další posily?

Určitě hledáme, stoprocentně na pozici vysokého křídla přijde cizinec. Je to otázka dnů, kdy ohlásíme nově příchozího hráče.

Volný je pivot Jakub Krakovič, který neprodloužil kontrakt v sousedním Děčíně. O něm jste neuvažovali?

Samozřejmě Kuba Krakovič je český hráč, pivot, ale my na této pozici máme Láďu Pecku a Dalibora Faita, u něj chceme, aby měl větší a větší minutáž, takže Krakovič by se nám nehodil do koncepce.

Jaká je vaše ekonomická situace? Zůstává stabilní?

Jsme tým, který je finančně stabilní. Nevyskakujeme si, na začátku sezony máme dané peníze a nemůže se nám stát, že bychom v půlce sezony klekli.

Když vidíte, jak posilují ostatní týmy z ligového čela, očekáváte znovu suverénní Nymburk a jinak vyrovnaný boj o špici tabulky NBL?

Určitě. Svitavy mají velice silný tým, Děčín, to je už evergreen, dokáže vždy překvapit. Být ve finále za posledních pět let čtyřikrát, to už není náhoda. Pardubice budou také velice silné, my bychom do toho také chtěli promluvit. Chceme se porvat o tu šestku. Zatím nám vždy kousíček chyběl, abychom si třeba zahráli čtvrtfinále s Děčínem, jindy zase, abychom skončili po základní části pátí. Tak třeba to vyjde letos. Určitě je na co se těšit.

Jak se vám nyní zamlouvá herní systém NBL, který jste v minulosti kritizoval?

Pořád máme za to, že by se mělo hrát čtyřkolově, ale tohle je kompromis, který tomu pomůže, těch zápasů je přece jen víc. Přihlašujeme se do Adria Cupu, budeme mít zápasů také dost i během reprezentačních pauz.

V jaké fázi přípravy se tým momentálně nachází?

Kluci jsou stále ještě ve fázi těžké fyzické přípravy, ale už berou i balony do ruky a pomalu začínají s basketem.