„Jdeme fanouškům naproti. Doba si to žádá. Zatím vnímáme jen pozitivní ohlasy,“ těší generálního manažera vicemistrů z roku 2024.
Viagem se stal průkopníkem, začínal s jednou moderátorkou, po obměnách nakonec vsadil na celý tým žen před kamerou. Zprvu, zvlášť v éře Táni Bartoňové, to přišlo Hrubému za hranou.
„Minulou sezonu to byl fakt cirkus, ale oni výrazně ubrali. Samozřejmě, že to je bulvár. Prostě je. Teď už se s tím ale malinko ztotožňuji,“ není Hrubý vyloženě proti. „Zaplaťpábůh se něco děje. Naše město potřebuje podpořit ve všech směrech.“
Fotbal sleduje a oceňuje sportovní stránku druholigového nováčka. „Pan trenér Habanec mužstvo skvěle poskládal, začali famózně, sportovní část mají hodně dobrou. Musím poděkovat vedení, že nám jako A-týmu umožňují chodit na zápasy.“
Štěpánová je studentkou tělocviku, trénuje jak fotbalové děti ve Viagemu, tak basketbalové ve Slunetě. „Na basketu mám přípravku, tedy šestileté děti, a taky jedenáctileté. Sice jsem ho závodně nehrála, ale mám z něj zápočet z vysoké školy, takže něco bych o něm měla vědět,“ pousmála se.
Už Viagem ji lákal, aby se zařadila po bok jeho moderátorek, ale je stydlivější a v odvážnějších outfitech se necítí dobře. Proto přijala až roli na sportovišti vzdáleném 1,7 kilometru od Městského stadionu.
„Basket má jiný koncept, nemusím chodit tak vyzývavě oblečená, začalo mě to bavit. Ani nevím, jestli bych se dávala do role moderátorky. Spíš dělám klubu PR. Nejdřív jsem na Slunetě začala trénovat, pak se přidaly pozvánky na zápasy a postupně se to rozrostlo natolik, že dělám rozhovory s hráči i fanoušky,“ líčí Štěpánová, která také kamarádům z futsalového Lokomotifu Ústí nad Labem pomohla zpropagovat skrz jejich „nejkrásnější dresy na světě“ charitativní akci Góly pro děti.
Sluneta byla v posledních dvou sezonách NBL druhým nejnavštěvovanějším klubem po Opavě s průměrem přesahujícím tisíc diváků. Hrubý si je hodlá hýčkat a jejich počet nejlépe ještě navýšit.
„Opakuji, musíme jít s dobou. Chceme se posouvat, aby byla větší komunikace mezi našimi skvělými fanoušky a klubem. Díky moderátorce budeme zveřejňovat jejich názory a můžeme dělat pozvánky jinak než formou banneru. Jsme v začátcích, má to své mouchy, ale vychytáme je,“ nepochybuje generální manažer.
Myslí si, že klubovou moderátorku našli skvělou: „Je sportovkyně, trénuje přípravku, už dříve chodila na naše zápasy fandit, takže spojí příjemné s užitečným.“
Příjemné a užitečné to bude i pro fanoušky.
Kapitán: Hlavně nepřitvrzovat do bizáru!
Ladislav Pecka, kapitán basketbalové Slunety Ústí nad Labem, o novém marketingu účastníka NBL.
„Vnímám, že už i Sluneta má svoji moderátorku, klub se snaží jít blíž k fanouškům. Já jsem v tom neutrální, je mi to jedno a zároveň je dobře, že se něco děje. Jsem typ člověka a generace, že to jde mimo mně. Ale co se týká marketingu a nějakého dotknutí se diváka, podle mě je to dobrá cesta.
Nemyslím si, že to je úplně inspirace fotbalovým Viagemem. Naše holčina je oblečená proti holkám z Viagemu docela dost. Ústecký fotbal asi nemá konkurenci a jestli je to špatné nebo dobré, to ať si přebere každý sám.
Já na fotbal nechodím, byli jsme tam jednou s basketbalovým týmem v rámci teambuildingu, nebylo to špatné, byl jsem překvapený, kolik je tam lidí. Říkal jsem si, že ještě někdy přijdu, ale zatím jsem nepřišel.
Je mi jedno, jestli dělám rozhovor s chlapem či s hezkou holkou, beru to jako bizár. A kdybych od ní dostal nějakou hloupou otázku, asi bych se snažil na ni i hloupě odpovědět.
Marketing je trend, těžko říct, jestli přímo tak kontroverzní jako v ústeckém fotbale, ale nějaký je určitě potřeba. Myslím, že ať dělají rozhovory s hráči málo oblečené ženy nebo kdokoliv jiný, je to fajn. Diváci se o hráčích rádi něco dozvědí, jak se cítí, co dělají a tak. Obecně je to dobrá věc.
Fotbalový Viagem to mnohdy už přestřelil, je to bizár. Teď už to trochu skrouhli, ale často to bylo trošku za hranou, přitažené za vlasy. Evidentně jim kontroverze přinesly velký ohlas, lidí chodí na fotbal hodně, asi jim taktika vyšla. A pro Ústí jedině dobře, pokud jde o sport, že to funguje. Basket by ale asi podobně jako fotbal přitvrzovat neměl. Říká se, že basketbal je hra inteligentních lidí, tak bych si přál, aby to zůstalo u toho. (smích)
Chápu, že jen hrát dobře už dneska nestačí. V době sociálních sítí je potřeba, aby kontakt s divákem byl nějaký neustále. Ze sítí se člověk dozví nejvíce, co si budeme povídat. Doba je taková, takže tak by se mělo cílit.
Osobně mě nenapadá, s čím by se dalo ještě přijít, každý tak přemýšlí, ale vymyslet něco originálního je hodně těžké. Vím, že se dělají třeba dokumenty o klubech, o dění přímo z kabiny, já pro to moc nejsem. Jsem v tom takový usedlejší, ale pokud by šlo o nějaký čistější záměr, než jen zviditelnění, tak bych se nějakým věcem nebránil.
Když si mám vybrat, na jakou marketingovou akci bych šel, tak nejvíc mě baví ty, na kterých nejsem. (smích) To souvisí s tím, že jsem radši někde v pozadí, ideálně doma, kde mě nikdo nevidí a mám klid.
To mi vyhovuje nejvíc.“