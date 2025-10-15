Už i basketbal v Ústí má moderátorku, méně vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  6:54
Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc odhalují, než skrývají, hrozil. S umírněnou verzí už problém nemá. Barbora Štěpánová jako nováček v klubovém marketingu zve na zápasy, dělá rozhovory a taky trénuje děti.
Ústí nad Labem, 8.10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek, utkání NBL....

Ústí nad Labem, 8.10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Sršni Písek, utkání NBL. Ladislav Pecka a moderátorka Slunety Barbora Štěpánová. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nové dresy futsalového klubu Lokomotif Ústí nad Labem. Oblékla se do něho i...
Ústí nad Labem, 12. 10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL....
Barbora Štěpánová pózuje na ústeckém hřišti.
Ústí nad Labem, 12. 10. 2025, Sluneta Ústí nad Labem - Olomoucko, utkání NBL....
24 fotografií

„Jdeme fanouškům naproti. Doba si to žádá. Zatím vnímáme jen pozitivní ohlasy,“ těší generálního manažera vicemistrů z roku 2024.

Viagem se stal průkopníkem, začínal s jednou moderátorkou, po obměnách nakonec vsadil na celý tým žen před kamerou. Zprvu, zvlášť v éře Táni Bartoňové, to přišlo Hrubému za hranou.

„Minulou sezonu to byl fakt cirkus, ale oni výrazně ubrali. Samozřejmě, že to je bulvár. Prostě je. Teď už se s tím ale malinko ztotožňuji,“ není Hrubý vyloženě proti. „Zaplaťpábůh se něco děje. Naše město potřebuje podpořit ve všech směrech.“

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Fotbal sleduje a oceňuje sportovní stránku druholigového nováčka. „Pan trenér Habanec mužstvo skvěle poskládal, začali famózně, sportovní část mají hodně dobrou. Musím poděkovat vedení, že nám jako A-týmu umožňují chodit na zápasy.“

Štěpánová je studentkou tělocviku, trénuje jak fotbalové děti ve Viagemu, tak basketbalové ve Slunetě. „Na basketu mám přípravku, tedy šestileté děti, a taky jedenáctileté. Sice jsem ho závodně nehrála, ale mám z něj zápočet z vysoké školy, takže něco bych o něm měla vědět,“ pousmála se.

Představení nových dresů Viagemu. Pózují politik Tomáš Kirbs a trenérka fotbalu Barbora Štěpánová.

Už Viagem ji lákal, aby se zařadila po bok jeho moderátorek, ale je stydlivější a v odvážnějších outfitech se necítí dobře. Proto přijala až roli na sportovišti vzdáleném 1,7 kilometru od Městského stadionu.

„Basket má jiný koncept, nemusím chodit tak vyzývavě oblečená, začalo mě to bavit. Ani nevím, jestli bych se dávala do role moderátorky. Spíš dělám klubu PR. Nejdřív jsem na Slunetě začala trénovat, pak se přidaly pozvánky na zápasy a postupně se to rozrostlo natolik, že dělám rozhovory s hráči i fanoušky,“ líčí Štěpánová, která také kamarádům z futsalového Lokomotifu Ústí nad Labem pomohla zpropagovat skrz jejich „nejkrásnější dresy na světě“ charitativní akci Góly pro děti.

Růže mezi trny. Jsme empatické a nemáme mužské ego, říká nadějná trenérka

Sluneta byla v posledních dvou sezonách NBL druhým nejnavštěvovanějším klubem po Opavě s průměrem přesahujícím tisíc diváků. Hrubý si je hodlá hýčkat a jejich počet nejlépe ještě navýšit.

„Opakuji, musíme jít s dobou. Chceme se posouvat, aby byla větší komunikace mezi našimi skvělými fanoušky a klubem. Díky moderátorce budeme zveřejňovat jejich názory a můžeme dělat pozvánky jinak než formou banneru. Jsme v začátcích, má to své mouchy, ale vychytáme je,“ nepochybuje generální manažer.

Myslí si, že klubovou moderátorku našli skvělou: „Je sportovkyně, trénuje přípravku, už dříve chodila na naše zápasy fandit, takže spojí příjemné s užitečným.“

Příjemné a užitečné to bude i pro fanoušky.

Líbí se vám koncept sportovních moderátorek?

celkem hlasů: 39

Kapitán: Hlavně nepřitvrzovat do bizáru!

Ladislav Pecka, kapitán basketbalové Slunety Ústí nad Labem, o novém marketingu účastníka NBL.

„Vnímám, že už i Sluneta má svoji moderátorku, klub se snaží jít blíž k fanouškům. Já jsem v tom neutrální, je mi to jedno a zároveň je dobře, že se něco děje. Jsem typ člověka a generace, že to jde mimo mně. Ale co se týká marketingu a nějakého dotknutí se diváka, podle mě je to dobrá cesta.

Ústí nad Labem, 20. 4. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Nemyslím si, že to je úplně inspirace fotbalovým Viagemem. Naše holčina je oblečená proti holkám z Viagemu docela dost. Ústecký fotbal asi nemá konkurenci a jestli je to špatné nebo dobré, to ať si přebere každý sám.

Já na fotbal nechodím, byli jsme tam jednou s basketbalovým týmem v rámci teambuildingu, nebylo to špatné, byl jsem překvapený, kolik je tam lidí. Říkal jsem si, že ještě někdy přijdu, ale zatím jsem nepřišel.

Je mi jedno, jestli dělám rozhovor s chlapem či s hezkou holkou, beru to jako bizár. A kdybych od ní dostal nějakou hloupou otázku, asi bych se snažil na ni i hloupě odpovědět.

Marketing je trend, těžko říct, jestli přímo tak kontroverzní jako v ústeckém fotbale, ale nějaký je určitě potřeba. Myslím, že ať dělají rozhovory s hráči málo oblečené ženy nebo kdokoliv jiný, je to fajn. Diváci se o hráčích rádi něco dozvědí, jak se cítí, co dělají a tak. Obecně je to dobrá věc.

Fotbalový Viagem to mnohdy už přestřelil, je to bizár. Teď už to trochu skrouhli, ale často to bylo trošku za hranou, přitažené za vlasy. Evidentně jim kontroverze přinesly velký ohlas, lidí chodí na fotbal hodně, asi jim taktika vyšla. A pro Ústí jedině dobře, pokud jde o sport, že to funguje. Basket by ale asi podobně jako fotbal přitvrzovat neměl. Říká se, že basketbal je hra inteligentních lidí, tak bych si přál, aby to zůstalo u toho. (smích)

Chápu, že jen hrát dobře už dneska nestačí. V době sociálních sítí je potřeba, aby kontakt s divákem byl nějaký neustále. Ze sítí se člověk dozví nejvíce, co si budeme povídat. Doba je taková, takže tak by se mělo cílit.

Osobně mě nenapadá, s čím by se dalo ještě přijít, každý tak přemýšlí, ale vymyslet něco originálního je hodně těžké. Vím, že se dělají třeba dokumenty o klubech, o dění přímo z kabiny, já pro to moc nejsem. Jsem v tom takový usedlejší, ale pokud by šlo o nějaký čistější záměr, než jen zviditelnění, tak bych se nějakým věcem nebránil.

Když si mám vybrat, na jakou marketingovou akci bych šel, tak nejvíc mě baví ty, na kterých nejsem. (smích) To souvisí s tím, že jsem radši někde v pozadí, ideálně doma, kde mě nikdo nevidí a mám klid.

To mi vyhovuje nejvíc.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kutaisi vs. BrnoBasketbal - Skupina E - 15. 10. 2025:Kutaisi vs. Brno //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:00
  • 2.13
  • 13.90
  • 1.84
Žabiny Brno vs. TrešnjevkaBasketbal - Skupina A - 15. 10. 2025:Žabiny Brno vs. Trešnjevka //www.idnes.cz/sport
15. 10. 18:00
  • 1.00
  • 24.90
  • 17.40
ZVVZ USK Praha vs. GironaBasketbal - 2. kolo - skupina A - 15. 10. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Girona //www.idnes.cz/sport
15. 10. 19:00
  • 1.23
  • 19.90
  • 4.41
Chomutov vs. KelternBasketbal - Skupina F - 15. 10. 2025:Chomutov vs. Keltern //www.idnes.cz/sport
15. 10. 19:00
  • 4.49
  • 17.90
  • 1.20
Ferrol vs. SBŠ OstravaBasketbal - Skupina K - 15. 10. 2025:Ferrol vs. SBŠ Ostrava //www.idnes.cz/sport
15. 10. 20:15
  • 1.06
  • 23.70
  • 7.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, méně vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

15. října 2025  6:54

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Premium

Trenérský důchod je zapeklitá věc. Zvlášť když u svého sportu toužíte zůstat. Tak jako Natália Hejková u basketbalu. Na konci jara opustila lavičku ZVVZ USK Praha, i tak léto měla pracovní. Stala se...

15. října 2025

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

Satoranský přispěl osmi body k další evropské výhře Barcelony

I díky osmi bodům Tomáše Satoranského zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 92:71 a připsali si v soutěži třetí výhru za sebou. Rozhodli už v první půli, kterou opanovali...

14. října 2025  22:34,  aktualizováno  22:45

Dechberoucí závěr, Nymburk ale smutní. S Chalonem prohrál po druhém prodloužení

Jedno prodloužení nestačilo, a tak druhý zápas basketbalistů Nymburka v letošní sezně Ligy mistrů musel rozhodnout až druhý nastavený čas. V něm byl francouzský Élan Chalon silnější. Nymburk tak na...

14. října 2025  18:15,  aktualizováno  21:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Fuksa je českým kanoistou roku, mistr světa Dostál byl až pátý

Mistr světa na kilometru a evropský šampion na neolympijské pětistovce Martin Fuksa je Kanoistou roku 2025. Na trůn se ve svazové anketě, jejíž výsledky byly vyhlášeny v Praze, vrátil po dvou letech.

14. října 2025  19:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové Pardubice přebírá Trousil, Krejčí se vrací do role konzultanta

Poslední tým první fotbalové ligy Pardubice povede Jan Trousil. Devětačtyřicetiletý bývalý obránce se po nedávném konci v roli asistenta ve Viktorii Plzeň poprvé v kariéře posune do funkce hlavního...

14. října 2025  17:49,  aktualizováno  18:51

Fotbalová hřiště i park. Slavia odhalila plány akademie v Šeberově

Fotbalová Slavia se opět přiblížila výstavbě sportovně-tréninkového centra na pražském Šeberově. Vedení klubu absolvovalo v úterý diskuzi s občany tamní městské části. Jak prozrazují nové...

14. října 2025  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.