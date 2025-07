Varner trávil na palubovce v průměru přes 28 minut a dosahoval 19,3 bodu a 6,2 doskoku. V lednovém derby s Děčínem nasázel 32 bodů, přidal 13 doskoků a 14 získaných faulů, statistiky mu napočítaly užitečnost 56, což byl jasně nejlepší výkon sezony a sedmý od roku 1998. „Jsme rádi za to, co pro nás Lesley udělal. Nikdy neříkej nikdy, nezavřeli jsme dveře, třeba se ještě někdy potkáme,“ nevylučuje Hrubý.

Připouští, že dalším důvodem Varnerova konce v Ústí jsou finance. „Měl dobrou sezonu, teď má dvakrát takové nároky, což my respektujeme, ale finančně bychom to neutáhli.“

Definitivně pryč je i pivot Odinakachim Oguama, jemuž průměry 10,5 bodu a 8,9 doskoku vynesly posun do silnější evropské soutěže. „Odchází do nejvyšší polské ligy,“ oznámil ústecký šéf.

Novou nabídku od Ústí dostal křídelník Kris Martin, zatím vyčkává. Vyloučené není ani prodloužení kontraktu s podkošovým obrem Delvonem Johnsonem. „Čas nás netlačí, necháváme to plynout. Vybíráme tak, abychom znovu postavili co nejsilnější tým.“

První českou posilou Slunety je 22letý křídelník Filip Kábrt, jenž naposledy působil v Jindřichově Hradci. Za 4 sezony v NBL má v průměru 3,9 bodu a 2,1 doskoku. S Ústím podepsal dvouletou smlouvu. „Je to český dvoumetrový hráč, věříme, že potvrdí naděje, které do něj vkládáme.“ Nové tříleté kontrakty dostali křídelníci David Žikla a Josef Potoček, pod smlouvou má klub i pivota Ladislava Pecku a rozehrávače Tomáše Vyorala, s dalším rozehrávačem Ondřejem Šiškou bude jednat o prodloužení spolupráce.

„Jádro českých hráčů máme pohromadě, co se týká cizinců, jsme v jiné situaci než loni, kdy jsme měli tým rozutečený. Vybíráme s rozvahou, abychom byli zase silní a navázali na výkony z minulé a předminulé sezony,“ přeje si šéf loňského vicemistra a letošního ligového čtvrtfinalisty.

Ve vzduchu visí i třaskavé transfery na trase Děčín - Ústí. Rival Slunety už nepočítá s americkým rozehrávačem A. J. Waltonem ani pivotem Adamem Pecháčkem. „Českých vysokých podkošových hráčů není moc, na trhu je teď de facto jen Adam. Nebráníme se tomu,“ připouští Hrubý zájem o 206 centimetrů vysokého power forvarda. Angažování Waltona je méně pravděpodobné. „Byla by to třaskavá věc, on se nechal slyšet, že by to bylo nefér vůči fanouškům Děčína, já si to nemyslím, je to profi sport. U něj je ale zásadní to, že je zraněný. Přejeme mu, ať se rychle uzdraví a může ještě hrát, my o něm v tuhle chvíli neuvažujeme.“