Další ústecký top přestup, vicemistr má Číže z Kolína. S Vyoralem si prý vyhoví

„Zkušený borec, jedna z hvězd ligy, i v minulém roce v několika měsících MVP soutěže. Myslím si, že s Tomášem vytvoří nebezpečnou dvojici. Výkonnostně nadstandardní,“ pochvaluje si generální manažer klubu Tomáš Hrubý nečekaný úlovek.

Pomohlo, že Kolín nedostal licenci a opustil NBL. „Jednání probíhala již déle, ale že Kolín už není v nejvyšší soutěži, byla jedna ze zásadních věcí,“ přikývl Hrubý. „Adam musel výrazně slevit ze svých požadavků, našli jsme spolu zlatou střední cestu. Nemůžeme se pouštět do finančních harakiri.“

Brzy třiatřicetiletý Číž působí v NBL dlouhých 15 sezon, za Kolín, Ostravu a Svitavy napočítal 531 startů. V ročníku 2020/21 ho vyhlásili MVP soutěže. V základní části minulé sezony zapisoval v průměru 12,1 bodu, jeho rekordním počinem je 43 bodů proti Děčínu v roce 2021.

Ve stříbrné sezoně Ústí táhli na rozehrávce Ty Nichols a Lamb Autrey, první zamířil do Levic, druhý do Ostravy. Nový trenér Tomáš Reimer nyní bude využívat české mozky.

„Minulý rok se spustilo haló, že naši Američané budou potřebovat dva balóny. Letos je to stejné, máme zase dvě osobnosti, akorát české. Asi je to pro lidi malinko šok, možná si to nikdo moc představit nedokáže. My ovšem ano,“ tvrdí Hrubý.

Trenér Reimer, nástupce Jana Šotnara, je z posily nadšený: „Po konci Kolína v nejvyšší soutěži jsme věděli, že se na hráčský trh uvolní čeští hráči, na kterých bychom v Ústí chtěli stavět. Jasná volba padla na toho nejzkušenějších a nejlepšího, který byl k mání. Pevně věřím, že v tuto chvíli máme na rozehrávce zkušené duo, které se bude dobře doplňovat a trápit obrany soupeřů.“

S oběma hráči jejich spolupráci probíral jak generální manažer, tak trenér. „Chceme, aby se cítili dobře. Oba shodně řekli, že si navzájem na hřišti vyhoví,“ tlumočil Hrubý. „Teď už jen musíme přetavit soupisku do výkonů, aby z nás soupeři měli strach a aby Sluneta byla značka, jakou dlouhodobě budujeme. A myslím, že ji budujeme dobře.“

Mužstvo vicemistrů už dostává konkrétní obrysy, Hrubý hovoří ještě o nutnosti doplnit kádr minimálně o dvě jména. „Skládání týmu je toto léto perné, byli jsme na zelené louce, začali jsme trenérem. Už to má tvar a pevně věřím, že diváci se budou mít na co těšit. A že basket bude popularitou zase sport číslo 1 v Ústí nad Labem.“