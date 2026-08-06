Sluneta přivedla pod koš Polynice. Jeho táta v NBA odehrál přes tisíc zápasů

„Je to taková perlička pro fanoušky, jeho táta byl fakt významným hráčem NBA,“ kývl ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.
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Olden Polynice byl v roce 1987 draftován týmem Chicago Bulls jako celkově osmý hráč v pořadí, během své kariéry nastupoval za Seattle, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Sacramento Kings a Utah Jazz. V průměru zapisoval 7,8 bodu, 6,7 doskoku a úspěšnost střelby měl 50,5 %.
„Taková legenda z Chayce asi nebude, ale je to atletický hráč, který umí blokovat a měl by zapadnout i do našeho nátlakového obranného systému s rychlým přechodem do protiútoku,“ věří ústecký šéf.
Synové hráčů NBL v české lize
V minulém ročníku Národní basketbalové ligy mužů působili v českých klubech nejméně tři hráči, jejichž tátové prošli slavnou NBA: Jaden Edwards v Děčíně, Wesley Lavon Person jr. v Opavě a Lynn Terence Greer v Ostravě.
Pětadvacetiletý rodák z Kalifornie začínal v amerických univerzitních týmech, v sezoně 2025/26 působil ve španělské druhé nejvyšší soutěži v CB Cartagena a průměrně zde sbíral 5,5 bodu, 3,7 doskoku a 16 minut na zápas. „Shodou okolností se tam potkal s naším bývalým křídelníkem Spencerem Svejcarem, který nám na něj dal také dobré reference. Potvrdil jeho herní i lidské kvality,“ líčí Hrubý.
I kouč Tomáš Reimer čerstvé posile věří. „Pozice dlouhého hráče je v našem konceptu hry velmi důležitá, proto jsem rád, že ji obsadí právě Chayce. Má už zkušenosti z druhé španělské ligy, která je velmi kvalitní, takže nebude v Evropě úplně nováčkem. Po rozhovoru s ním cítím, že má stále velké věci před sebou a chce na sobě dále pracovat,“ ocenil trenér.
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Do ústecké hry má přinést i agresivitu. „A také rychlost, bloky, doskoky a efektivní zakončení.“
Pro Slunetu, čtvrtfinalistu uplynulého ročníku NBL, je to už třetí americká posila. Už dříve přišli na pozici 1/2 Rhyjon Blackwell a Ja’Borri McGhee.