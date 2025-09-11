Byli jsme zneuctění. Slovinci po prohře osočovali rozhodčí, divil se i Dončič

Po dvou úvodních prohrách táhl tým za čtyřmi vítězstvími. Proti Belgii, Islandu, Izraeli i v osmifinále s Itálií pokaždé stál na vrcholu produktivity.
Dončič ovšem věděl, že ho proti Němcům, jednomu z největších favoritů na celkový triumf, čeká mimořádně těžký úkol.
I tak slovinští fanoušci doma věřili, že je velký Luka zase sám dotáhne až na dosah medaile. A chvíli to tak skutečně vypadalo, Dončič opět převzal veškerou zodpovědnost a jal se postupně navyšovat rozdíl ve skóre.
Němci přečkali Dončičovo vzplanutí, v semifinále je vyzve překvapení z Finska
Kromě toho ale také brzy začal sbírat fauly, což se na jeho zápasové koncentraci značně podepsalo. Volil zbrklá řešení, celkově ze šestnácti střeleckých pokusů za tři body proměnil jen pět.
Když mu rozhodčí na začátku třetí čtvrtiny odpískali po srážce s Dennisem Schröderem čtvrtou osobní chybu, vybouchl úplně.
Snadno pochopitelným gestem rukou nařkl rozhodčí z úplatků, přidali se k němu pak i další spoluhráči, kteří téměř na všechna rozhodnutí sudích reagovali až nepřiměřeně podrážděně. Diskutovali, hádali se, gestikulovali.
Někdy právem, jindy úplně zbytečně.
Němcům se poté začalo více dařit, a přestože v jeden moment prohrávali i o 13 bodů, utkání nakonec otočili. Značně jim pomohla i zázračná střela Tristana da Silvy z poloviny hřiště v samotném závěru třetí desetiminutovky.
Po poslední siréně slavili znovu, zatímco na druhé straně se emoce značně mísily.
„V první řadě chci pogratulovat Německu k postupu do semifinále. A mohl bych začít mluvit o tom, co se na hřišti dělo od první minuty. Velmi podivné věci,“ začal tiskovou konferenci slovinský kouč Aleksander Sekulič.
„Být zneuctěni tak jako dnes zkrátka bolí. Protože vidím, jak teď hráči v kabině trpí,“ dodal.
Domníval se, že v zápase byli jeho svěřenci lepší. Vyzdvihl jejich bojovný výkon, pronesl, že je pyšný, jak dokázali přehrát dost možná nejlepší tým na turnaji.
„Ale asi se musíme omluvit, že jsme hráli jako prasata, dělali jsme v poslední čtvrtině obrovské množství faulů,“ hlásil dotčeně.
Alen Omič a Aleksej Nikolič utkání kvůli pěti nastřádaným prohřeškům ani nedohráli, dalším čtyřem hráčům – včetně Dončiče – chyběl k předčasnému usednutí na lavičku jediný, což představuje v úzké slovinské rotaci značný problém.
„Pokud rozhodčí neochrání nejlepšího hráče turnaje, tak už nevím, koho by měli. Německo mělo spoustu trestných hodů. Jsem v šoku. Nemůžu tomu uvěřit. V posledních dvou minutách se toho stalo spoustu podezřelého a já ani nevím, co říct,“ zatlačoval slzy Omič, který čtvrtý i pátý faul nasbíral v krátkém sledu během urputné přetlačované pod košem a po odchodu z palubovky to v něm pořádně vřelo.
„Hráli jsme skvěle, všechno šlo tak, jak mělo, ale pak máte pět, šest hráčů v problémech s fauly. A už nemůžete hrát tak agresivně. A že Luka vyfasoval tři osobní chyby během deseti minut? Nedostatek respektu. Jsme zklamaní, protože jsme si zasloužili postoupit,“ dodal.
I Dončič byl z verdiktů sudích značně rozhozený. Z velké části během zápasu, mírně i po jeho skončení. Zároveň ho ale mrzela některá jeho rozhodnutí, kdy se prý nezachoval ideálně.
„Momentálně jsem naštvaný, protože vím, že jsem mohl udělat víc. Občas jsem střílel příliš rychle. Rozhodčí také pískal trochu divně, zejména první technický faul po dvou minutách. Obvykle dostanete nejprve varování...,“ podivoval se nad momentem, kdy měl reagovat na písknutí slovy „ale no tak“.
Výkon sudích zmiňovala i některá slovinská média, například deník Delo psal: „Bohužel rozhodčí nebyli na nejvyšší úrovni, při každém sebemenším kontaktu odpískali osobní faul. Němci postoupili s velkou dávkou štěstí, těžili i z verdiktů rozhodčích, které jim hrály do karet po celých 40 minut, i když to nemělo rozhodující (nebo alespoň ne přímý) vliv na výsledek zápasu.“
Slovinci se tak s turnajem loučí stejně jako před třemi lety mezi nejlepší osmičkou. Dončič ho opouští jako aktuálně nejlepší střelec, jako jediný ze všech hráčů se vyšvihl nad průměr třiceti bodů (34,7). Jeho příspěvek proti Německu dokonce stanovil historický bodový rekord ve čtvrtfinálových kláních EuroBasketu.
Jenže ani to jeho týmu na postup nestačilo.