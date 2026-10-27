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Slavii NBK se v Lize mistrů nedaří. Prohrála i potřetí, tentokrát podlehli Igokee

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  22:49

František Rylich ze Slavie atakuje koš. | foto: SK Slavia Praha ERA NBK

Basketbalisté Slavie NBK prohráli ve 3. kole Ligy mistrů na palubovce Igokey 72:77 a neuspěli ani ve třetím utkání. Ve skupině G se tak propadli na poslední čtvrté místo a zkomplikovali si boj o postup do další fáze. Za dva týdny je čeká proti stejnému soupeři odveta.

Svěřencům trenéra Orena Amiela nepomohlo k první výhře v tomto ročníku soutěže ani 18 bodů Američana Javiana McColluma. Druhým dvojciferným střelcem pak už byl s 11 body jen Ronaldo Segu. Hlavním tahounem bosenského celku byl s 19 body americký rozehrávač Roman Penn.

Basketbalová Liga mistrů

3. kolo

Skupina G:
Igokea - Slavia Praha NBK 77:72 (20:18, 41:41, 57:58)

Nejvíce bodů: Penn 19, Delalič a Stefanovič po 14 - McCollum 18, Segu 11, Kříž 9. Fauly: 23:19. Trestné hody: 21/15 - 22/10. Trojky: 6:8. Doskoky: 40:41.

Pražané doplatili také na horší úspěšnost trestných hodů. Proměnili jen deset z 22 pokusů. Igokea se po výhře posunula na třetí příčku, z níž lze stejně jako z druhé pozice postoupit do play in o osmifinálovou skupinu. Přímo se tam posune jen vítěz, pro poslední tým tabulky naopak soutěž skončí.

Po bodech domácího Lazara Stefanoviče musela Slavia dohánět už v úvodu manko 0:6, postupně však ztrátu stáhla a po dvoubodové trefě Vojtěcha Hrubana se dostala v polovině první čtvrtiny do vedení 14:13. V závěru Igokea znovu odskočila na stav 20:16, za hosty ale stihl ještě korigovat dvoubodovým košem Nana Owusu-Anane.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé čtvrtině. Slavia sice otočila vývoj ze stavu 26:28 na nejvyšší vedení 33:28, nedařilo se jí ale příliš při trestných hodech a Igokea se znovu dotáhla. Pět sekund před koncem poločasu srovnal na 41:41 Dorde Topolovič. Nejlepším střelcem Pražanů byl tou dobou sedmibodový Martin Kříž, naopak domácí Stefanovič měl na kontě 11 bodů.

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Oba týmy se střídaly ve vedení i po přestávce. Pražané sice v závěru vedli o tři body, do závěrečné části však šli po dvoubodovém koši Petara Kovačeviče za stavu 58:57.

V závěrečné desetiminutovce ale Slavia držela vedení jen v úvodu. I přes osmibodový příspěvek McColluma se Igokee podařilo vývoj zvrátit. Slavia sice dokázala srovnat ze stavu 66:72 na 72:72, v závěrečných třech minutách se už ale střelecky neprosadila. Naopak domácí celek dotáhl rozdílovými pěti body k prvnímu vítězství Penn.

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