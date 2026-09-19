Éra Slavie začala těsnou výhrou v derby, Pardubice doma udolaly Brňany

Po pauze dali hosté prvních sedm bodů, přesto šel soupeř, který před sezonou posílili bývalý reprezentant Patrik Auda či současný hráč národního týmu Tomáš Kyzlink, ještě jednou do vedení.
Pak už ale začali mít navrch svěřenci trenéra Orena Amiela. Do žádného výraznějšího trháku se nedostali, ale očekávané vítězství uhájili.
Osmnácti body za 19 minut hry k němu přispěl Vojtěch Hruban, s 15 body, 10 doskoky a 4 asistencemi se uvedla jedna ze zámořských posil rozehrávač Ronaldo Segu. Hlavním tahounem USK, jehož hráči neproměnili 15 ze 40 trestných hodů, byl Kenneth Doucet s 16 body.
Vítězně do sezony vstoupily také vicemistrovské Pardubice, které doma porazily v repríze semifinále Brno 85:79. Východočeši v zápase ztratili třináctibodové vedení z druhé čtvrtiny a do poslední části šli s tříbodovým mankem, ale koncovku zvládli lépe. Trefili třináct trojek proti pouhým šesti brněnským, jejich lídrem byl s 18 body Trey Bonham.
V týmu soupeře byli stejně úspěšní kapitán Viktor Půlpán s Petrem Křivánkem, navíc Jermaine Ballisager Webb přidal k 17 bodům skvělých 18 doskoků, ale hostům to například i kvůli dvanácti zahozeným šestkám nestačilo.
Po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů nezahájila Opava úspěšně ani ligovou sezonu. Ve slezském derby ve své hale podlehli obhájci bronzu rivalům z Ostravy 77:89. Hosty táhli dvacetibodoví střelci Andre Screen (24) a kapitán Lukáš Palyza (23), Nová huť ve třetí čtvrtině vedla až o 22 bodů.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
1. kolo
BK KVIS Pardubice - Pumpa Basket Brno 85:79 (17:14, 37:32, 53:56)
BK Opava - NH Ostrava 77:89 (21:23, 38:52, 62:68)
USK Praha - SK Slavia Praha NBK 80:88 (18:27, 43:43, 61:66)