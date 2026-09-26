Slavia vyhrála i v Brně, stoprocentní jsou také Pardubice. Děčín naopak zaváhal

Východočeši zvítězili v derby v hale Hradce Králové 88:78 a vedou před Slavií tabulku díky lepšímu skóre. Na třetí výhru naopak nedosáhl Děčín, proti němuž se prvního úspěchu v ročníku dočkala Opava (83:76).
Slavia v ofenzivním duelu ztratila patnáctibodové vedení z druhé čtvrtiny (42:27) a po změně stran dovolila domácím vyrovnat. Nerozhodný stav byl ve třetí čtvrtině opakovaně, ale Brňané na svoji stranu skóre nepřeklopili a hosté poslední čtvrtinu ovládli.
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Pražský tým dal 14 trojek, čtyřikrát se trefili z dálky Jaromír Bohačík a Martin Kříž. Hlavním tahounem vítězů byl Ronaldo Segu s 21 body a osmi asistencemi. Za domácí dal Jermaine Ballisager Webb 20 bodů.
Pardubičtí v Hradci Králové zaspali úvod, ale ze stavu 12:25 se postupně dostali zpět do zápasu a v poslední čtvrtině si výhru pohlídali. Zed Key přispěl 17 body, domácím nestačilo 26 bodů kapitána Martina Rouba.
Opavští basketbalisté se proti Děčínu dostali v prvním poločase z jedenáctibodového vedení do desetibodové ztráty, ale po změně stran už měli zápas pod kontrolou. Matěj Svoboda vládl střelcům s 22 body, Jan Švandrlík trefil pět trojek. Děčínským lídrem byl Zaccharie Mortant s 16 body.
Na první výhru v sezoně čeká stále USK. Pražané proti Ústí nad Labem většinu utkání vedli, ve třetí čtvrtině ještě o 14 bodů. Hosté, kteří měli šest hráčů s dvojciferným bodovým příspěvkem, šli poprvé do vedení až čtyři minuty před koncem, ale od té doby už soupeře před sebe nepustili. Ústecký kapitán Ladislav Pecka zaznamenal vedle 13 bodů také 11 doskoků.
Basketbalová Maxa liga mužů
3. kolo
USK Praha - Ústí nad Labem 80:89 (24:16, 44:32, 64:57)
Brno - Slavia NBK 96:108 (24:25, 45:53, 79:82)
Hradec Králové - Pardubice 78:88 (29:27, 50:47, 68:72)
Opava - Děčín 83:76 (19:19, 44:48, 66:57)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Pardubice
|3
|3
|0
|273:211
|100
|2.
|Slavia NBK
|3
|3
|0
|310:257
|100
|3.
|Písek
|2
|2
|0
|191:165
|100
|4.
|Ostrava
|2
|2
|0
|174:153
|100
|5.
|Ústí nad Labem
|3
|2
|1
|282:234
|66,7
|6.
|Děčín
|3
|2
|1
|259:219
|66,7
|7.
|Hradec Králové
|3
|1
|2
|258:280
|33,3
|8.
|Opava
|3
|1
|2
|241:279
|33,3
|9.
|Brno
|3
|0
|3
|251:278
|0
|10.
|USK Praha
|3
|0
|3
|217:251
|0
|11.
|Olomoucko
|2
|0
|2
|135:193
|0
|12.
|Plzeň
|2
|0
|2
|153:224
|0