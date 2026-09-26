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Slavia vyhrála i v Brně, stoprocentní jsou také Pardubice. Děčín naopak zaváhal

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  21:14

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Jermaine Webb (Brno) dává koš v zápase proti pražské Slavii. | foto: Basket Brno/NBL

Basketbalisté Slavie porazili ve 3. kole NBL domácí Brno 108:96 a vyhráli i třetí zápas v nejvyšší domácí soutěži. Stejně jako nástupnický klub po mistrovském Nymburku zůstává bez porážky také stříbrný tým minulé sezony Pardubice.

Východočeši zvítězili v derby v hale Hradce Králové 88:78 a vedou před Slavií tabulku díky lepšímu skóre. Na třetí výhru naopak nedosáhl Děčín, proti němuž se prvního úspěchu v ročníku dočkala Opava (83:76).

Slavia v ofenzivním duelu ztratila patnáctibodové vedení z druhé čtvrtiny (42:27) a po změně stran dovolila domácím vyrovnat. Nerozhodný stav byl ve třetí čtvrtině opakovaně, ale Brňané na svoji stranu skóre nepřeklopili a hosté poslední čtvrtinu ovládli.

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Pražský tým dal 14 trojek, čtyřikrát se trefili z dálky Jaromír Bohačík a Martin Kříž. Hlavním tahounem vítězů byl Ronaldo Segu s 21 body a osmi asistencemi. Za domácí dal Jermaine Ballisager Webb 20 bodů.

Pardubičtí v Hradci Králové zaspali úvod, ale ze stavu 12:25 se postupně dostali zpět do zápasu a v poslední čtvrtině si výhru pohlídali. Zed Key přispěl 17 body, domácím nestačilo 26 bodů kapitána Martina Rouba.

Opavští basketbalisté se proti Děčínu dostali v prvním poločase z jedenáctibodového vedení do desetibodové ztráty, ale po změně stran už měli zápas pod kontrolou. Matěj Svoboda vládl střelcům s 22 body, Jan Švandrlík trefil pět trojek. Děčínským lídrem byl Zaccharie Mortant s 16 body.

Ethan Chargois (Opava) zakončuje na koš v utkání proti Děčínu.

Na první výhru v sezoně čeká stále USK. Pražané proti Ústí nad Labem většinu utkání vedli, ve třetí čtvrtině ještě o 14 bodů. Hosté, kteří měli šest hráčů s dvojciferným bodovým příspěvkem, šli poprvé do vedení až čtyři minuty před koncem, ale od té doby už soupeře před sebe nepustili. Ústecký kapitán Ladislav Pecka zaznamenal vedle 13 bodů také 11 doskoků.

Basketbalová Maxa liga mužů

3. kolo

USK Praha - Ústí nad Labem 80:89 (24:16, 44:32, 64:57)
Nejvíce bodů: Auda 19, Kyzlink 15, Šafařík a Doucet po 12 - McGhee 17, Langley 14, Polynice a Pecka po 13.

Brno - Slavia NBK 96:108 (24:25, 45:53, 79:82)
Nejvíce bodů: Ballisager Webb 20, Synáček 19, Farský 16 - Segu 21, Bohačík 20, Kříž 19.

Hradec Králové - Pardubice 78:88 (29:27, 50:47, 68:72)
Nejvíce bodů: Roub 26, Dvořák 15, Banks 10 - Key 17, Bonham 15, Kovář a Moffatt po 10.

Opava - Děčín 83:76 (19:19, 44:48, 66:57)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 22, Chargois 19, Švandrlík 15 - Mortant 16, Timko 12, Štěrba 11.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Pardubice330273:211100
2.Slavia NBK330310:257100
3.Písek220191:165100
4.Ostrava220174:153100
5.Ústí nad Labem321282:23466,7
6.Děčín321259:21966,7
7.Hradec Králové312258:28033,3
8.Opava312241:27933,3
9.Brno303251:2780
10.USK Praha303217:2510
11.Olomoucko202135:1930
12.Plzeň202153:2240
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