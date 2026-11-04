Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slavia vydřela výhru nad oslabeným Děčínem, Brňané měli potíže s posledním

Autor: ,
  21:26
David Böhm (vpravo) ze Slavie střílí na koš Děčína.

David Böhm (vpravo) ze Slavie střílí na koš Děčína. | foto: SK Slavia Praha ERA NBK

Slávistický vlajkonoš před zápasem s Děčínem
Jakob Hanzálek z Olomoucka u míče v duelu s Brnem
David Böhm (vpravo) ze Slavie se dere k děčínskému koši, brání ho Marek Houška.
Lamb Autrey z Olomoucka střílí.
12 fotografií
Slávisté porazili v Maxa Národní basketbalové lize oslabený Děčín, kterému se v minulém utkání s Pískem zranili rozehrávač Tomáš Vyoral a Belgičan Zaccharie Mortant. Lídr zvítězil 89:78 a připsal si desátou výhru z jedenácti zápasů v soutěži.

Brno promarnilo velký náskok a až v samém závěru vybojovalo vítězství 81:76 nad Olomouckem, které je poslední v tabulce s bilancí 1-9, totožnou má i nováček Plzeň.

Slavii pomohl k vítězství nad Děčínem 18 body kapitán Martin Kříž. Domácí proměnili 13 trojek, z toho tři dal František Rylich. Nejlepším střelcem Děčína byl rovněž s 18 body Erik Timko.

Nejvytíženějším hráčem utkání byl sedmnáctiletý talent Marek Houška, který při Vyoralově absenci odehrál na rozehrávce přes 31 minut a zaznamenal 12 bodů a šest asistencí. Druhý ligový start si v dresu Děčína připsal ještě o rok mladší Jan Kopecký, který dal šest bodů.

Brno vedlo téměř celý zápas a mělo k dobru až 15 bodů, ale 78 sekund před koncem Adam Goga proměnil jeden ze dvou trestných hodů a upravil na 76:75 pro Olomoucko. V koncovce domácí potvrdili roli favorita.

Slávistický vlajkonoš před zápasem s Děčínem
Jakob Hanzálek z Olomoucka u míče v duelu s Brnem
David Böhm (vpravo) ze Slavie se dere k děčínskému koši, brání ho Marek Houška.
Lamb Autrey z Olomoucka střílí.
12 fotografií

„Jsem rád, že se po zápase můžeme usmívat. Zároveň mě ale dnešní výkon strašně mrzí. Není to poprvé, co jsme polevili ve chvíli, kdy jsme vedli o hodně bodů, jako bychom už jen čekali na vítězství. V basketbalu se přitom může za dvě minuty stát cokoliv. Tohle je velký problém a musíme s tím něco udělat. Dnes jsme si za svůj výkon vítězství nezasloužili,“ řekl brněnský kouč Jan Pavlík.

Jermaine Ballisager Webb pomohl k výhře 26 body. Za hosty dal 24 bodů Ondřej Šiška, jenž trefil čtyři trojky ze sedmi stejně jako Lamb Autrey, autor 15 bodů.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

9. kolo:

SK Slavia Praha ERA NBK - BK Armex Energy Děčín 89:78 (27:22, 45:41, 70:62)
Nejvíce bodů: Kříž 18, Paulicap 13, Harper 10, Rylich 9, J. Bohačík a Hruban po 8 - Timko 18, Štěrba 13, M. Houška 12, Gazulis 9, Pomikálek 7.

10. kolo:

Pumpa Basket Brno - BK Olomoucko 81:76 (24:14, 43:33, 56:57)
Nejvíce bodů: Ballisager Webb 26, Půlpán a Ivánek po 10, Edwards s Šimon Svoboda po 9, Rychtecký 7 - Šiška 24, Autrey 15, Jakob Hanzálek a Kot po 12, Žák 6.

Tabulka:

1.SK Slavia Praha ERA NBK111011073:88990,9
2.BK KVIS Pardubice1192985:86281,8
3.NH Ostrava963768:71366,7
4.Sršni Photomate Písek963813:77566,7
5.BK Sluneta Ústí nad Labem1064878:79560
6.BK Armex Energy Děčín1064845:79060
7.USK Praha1046837:85740
8.Pumpa Basket Brno1046809:83940
9.BK Opava1046834:89440
10.BK GAPA Hradec Králové1037853:92730
11.BK Loko BaliMania Plzeň1019762:90710
12.BK Olomoucko1019661:87010
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

ONLINE: Slavia - Arsenal 0:2, zvýšil Gyökeres, hosté zápasu zcela dominují

Sledujeme online
Hráči Arsenalu slaví trefu do branky Slavie v zápase Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté hrají čtvrtý zápas v základní fázi Ligy mistrů. Po roce doma opět hostí Arsenal, lídra anglické Premier League a také posledního finalistu milionářské soutěže. Aktuálně...

4. listopadu 2026  19:50,  aktualizováno  21:42

Slavia vydřela výhru nad oslabeným Děčínem, Brňané měli potíže s posledním

David Böhm (vpravo) ze Slavie střílí na koš Děčína.

Slávisté porazili v Maxa Národní basketbalové lize oslabený Děčín, kterému se v minulém utkání s Pískem zranili rozehrávač Tomáš Vyoral a Belgičan Zaccharie Mortant. Lídr zvítězil 89:78 a připsal si...

4. listopadu 2026  21:26

ONLINE: Hrají City či Dortmund, Liverpool padl s Fenerbahce, Real zvítězil

Sledujeme online
Aboubakary Koita z Athén se raduje z gólu do sítě Realu Madrid v zápase Ligy...

Středeční porci utkání fotbalové Ligy mistrů zahájili giganti. Liverpool prohrál na Fenerbahce 2:3, Real Madrid zvítězil 3:2 v Aténách, i když musel dvakrát dotahovat. V dalších duelech nastoupí...

4. listopadu 2026  18:30,  aktualizováno  21:02

Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti

Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.

Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...

4. listopadu 2026  17:50,  aktualizováno  20:26

Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru

Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem.

Čeští házenkáři vstoupili do kvalifikace Eura vydřeným domácím vítězstvím 27:26 nad Izraelem. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny ve Zlíně nad outsiderem čtyřčlenné skupiny opakovaně...

4. listopadu 2026  20:17

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

4. listopadu 2026  19:31

Olympiakos ztratil v Evropské lize první body, remizoval v Rennes

Santiago Hezze z Olympiakosu zklamaný po remíze v Evropské lize

Olympiakos Pireus ve fotbalové Evropské lize ztratil první body. Po třech výhrách se musel v předehrávce 4. kola v Rennes spokojit s bezbrankovou remízou. Zápas se hrál o den dříve kvůli chystané...

4. listopadu 2026

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

4. listopadu 2026  18:40

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Španělským fotbalistům bude příští týden v utkání Ligy národů v Praze chybět kapitán Rodri. Držitel Zlatého míče za rok 2024 má z úterního zápasu Barcelony v Lize mistrů proti Aston Ville poraněný...

4. listopadu 2026  18:38

Zlatý olympionik Jílek na prahu zimy: Musím si dát i pozor, co sdílím na sítích

Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 1500 metrů na...

V pouhých 19 letech se v únoru stal olympijským vítězem. Na větší sportovní poctu už dosáhnout nelze. Přesto je rychlobruslař Metoděj Jílek stále teprve na začátku.

4. listopadu 2026  18:13

Její kariéru zničil skandál, teď se na led vrací. Tonya Hardingová bude opět bruslit

Bývalá krasobruslařka Tonya Hardingová

Bývalá americká krasobruslařka Tonya Hardingová se po letech vrací na led. Někdejší sportovní hvězda, jejíž kariéru ukončil jeden z největších skandálů v historii sportu, vystoupí v prosinci na...

4. listopadu 2026

Praha hostí významnou fotbalovou konferenci. Posilujeme vztahy, říká Trunda

Předseda fotbalové asociace David Trunda na zahájení konference UEFA v Praze.

Zástupci ze všech pětapadesáti členských zemí UEFA se sjeli do Prahy, aby debatovali o licencování klubů a finanční udržitelnosti. Výroční konferenci se 180 účastníky pořádá fotbalová asociace, která...

4. listopadu 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.