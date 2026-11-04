Slavia vydřela výhru nad oslabeným Děčínem, Brňané měli potíže s posledním

Brno promarnilo velký náskok a až v samém závěru vybojovalo vítězství 81:76 nad Olomouckem, které je poslední v tabulce s bilancí 1-9, totožnou má i nováček Plzeň.
Slavii pomohl k vítězství nad Děčínem 18 body kapitán Martin Kříž. Domácí proměnili 13 trojek, z toho tři dal František Rylich. Nejlepším střelcem Děčína byl rovněž s 18 body Erik Timko.
Nejvytíženějším hráčem utkání byl sedmnáctiletý talent Marek Houška, který při Vyoralově absenci odehrál na rozehrávce přes 31 minut a zaznamenal 12 bodů a šest asistencí. Druhý ligový start si v dresu Děčína připsal ještě o rok mladší Jan Kopecký, který dal šest bodů.
Brno vedlo téměř celý zápas a mělo k dobru až 15 bodů, ale 78 sekund před koncem Adam Goga proměnil jeden ze dvou trestných hodů a upravil na 76:75 pro Olomoucko. V koncovce domácí potvrdili roli favorita.
„Jsem rád, že se po zápase můžeme usmívat. Zároveň mě ale dnešní výkon strašně mrzí. Není to poprvé, co jsme polevili ve chvíli, kdy jsme vedli o hodně bodů, jako bychom už jen čekali na vítězství. V basketbalu se přitom může za dvě minuty stát cokoliv. Tohle je velký problém a musíme s tím něco udělat. Dnes jsme si za svůj výkon vítězství nezasloužili,“ řekl brněnský kouč Jan Pavlík.
Jermaine Ballisager Webb pomohl k výhře 26 body. Za hosty dal 24 bodů Ondřej Šiška, jenž trefil čtyři trojky ze sedmi stejně jako Lamb Autrey, autor 15 bodů.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
9. kolo:
SK Slavia Praha ERA NBK - BK Armex Energy Děčín 89:78 (27:22, 45:41, 70:62)
10. kolo:
Pumpa Basket Brno - BK Olomoucko 81:76 (24:14, 43:33, 56:57)
Tabulka:
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|11
|10
|1
|1073:889
|90,9
|2.
|BK KVIS Pardubice
|11
|9
|2
|985:862
|81,8
|3.
|NH Ostrava
|9
|6
|3
|768:713
|66,7
|4.
|Sršni Photomate Písek
|9
|6
|3
|813:775
|66,7
|5.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|10
|6
|4
|878:795
|60
|6.
|BK Armex Energy Děčín
|10
|6
|4
|845:790
|60
|7.
|USK Praha
|10
|4
|6
|837:857
|40
|8.
|Pumpa Basket Brno
|10
|4
|6
|809:839
|40
|9.
|BK Opava
|10
|4
|6
|834:894
|40
|10.
|BK GAPA Hradec Králové
|10
|3
|7
|853:927
|30
|11.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|10
|1
|9
|762:907
|10
|12.
|BK Olomoucko
|10
|1
|9
|661:870
|10