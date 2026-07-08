Bronzový tým NBL Opava narazí v osmifinále kvalifikace na Dziki Varšava. Rozhodl o tom středeční los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu.
Celek SK Slavia Praha ERA NBK po fúzi Slavie a jednadvacetinásobného českého šampiona Nymburka naváže na úspěšné působení Středočechů. Ti se zúčastnili devíti z dosavadních deseti ročníků a dvakrát za sebou, celkově čtyřikrát, byli ve čtvrtfinále. Při losu byli svěřenci trenéra Orena Amiela zařazeni do prvního koše, Pardubice byly ve čtvrtém koši.
„Velmi silná skupina s týmy té nejvyšší kvality. Bude to těžký a atraktivní podzim a zima. Věřím, že náš nový klub a atraktivita soupeřů přispějí k tomu, že budou plné haly a lidé si to přijdou užít,“ komentoval los Amiel.
Generální manažer Ladislav Sokolovský ho doplňoval: „Asi moc těžších skupin tam není, možná jedna je trochu podobná. Ta jména mluví sama za sebe. Alba je německý mistr a má velké ambice i směrem k NBA Europe. Igokea to je tradiční klub, který má svojí sílu. A los nám z posledního koše přisoudil Bilbao, což byl sedmý tým španělské ligy a vítěz FIBA Europe Cupu. Nejdůležitější bude, jak poskládáme tým. Naši soupeři budou stát na zahraničních hráčích.“
Opava v kvalifikačním turnaji číslo 2 začne se Dziki Varšava a k postupu potřebuje porazit i další tři soky. V případě postupu narazí na vítěze duelu mezi VEF Riga a Landau z Ázerbájdžánu. V semifinále by narazila na nejlepšího ze soubojů Würzburg - Manchester a Breogan - Rilski Sportlist.
Ve finále by Slezany čekal vítěz pavouka, který začíná duely Promitheas Patras - BC Vídeň, Manisa - Kolossos, Benfica Lisabon - Ženeva a Rasta Vechta - Denizli. Vítěz této kvalifikace půjde do skupiny F na izraelský Hapoel Holon, francouzský Cholet a srbský Spartak Subotica. Pokud se Opavě nepodaří projít do Ligy mistrů, čeká ji start ve FIBA Europe Cupu.
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Kvalifikace se budou hrát na dosud neurčených místech od 14. do 20. září a základní skupiny začnou 6. října. Z každé skupiny postoupí vítěz přímo do osmifinále, týmy na druhém a třetím místě budou hrát v lednu se „sousední“ skupinou baráž na dvě vítězství.
Z osmifinálových skupin postoupí nejlepší dvě mužstva do čtvrtfinále a soutěž vyvrcholí Final Four. Dva nejlepší celky budou mít možnost se kvalifikovat od sezony 2027/28 do vznikající NBA Europe.
Složení základních skupin basketbalové Ligy mistrů 2026/27:
Skupina A: Rytas Vilnius, Nanterre, Sabah, Trabzonspor.
Skupina B: Galatasaray Istanbul, Štrasburk, Legia Varšava, Cibona Záhřeb.
Skupina C: AEK Atény, Szombathely, Antverpy, vítěz kvalifikace 1.
Skupina D: Murcia, Peristeri, Varese, Bamberg.
Skupina E: Málaga, Reggiana, Juventus Utena, Pardubice.
Skupina F: Hapoel Holon, Cholet, Spartak Subotica, vítěz kvalifikace 2.
Skupina G: Slavia Praha NBK, Alba Berlín, Igokea, Bilbao.
Skupina H: Bonn, Joventut Badalona, Bnei Herzlija, FC Porto.
Kvalifikace:
Turnaj číslo 2: