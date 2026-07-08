Němečtí šampioni prověří Slavii v LM, do Pardubic zamíří Juventus či Málaga

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  13:20aktualizováno  13:55
Tisková konference k představení společné vize a konkrétní podoby budoucího...

Tisková konference k představení společné vize a konkrétní podoby budoucího spojení SK Slavia Praha Basketball a ERA Basketball Nymburk. | foto: ČTK

Jerrick Harding z Rytasu Vilnius slaví postup do Final Four Ligy mistrů.
Fanoušci Rytasu Vilnius děkují hráčům po zápase s Nymburkem.
Fanoušci Rytasu Vilnius děkují hráčům po zápase s Nymburkem.
Fanoušci Rytasu Vilnius během zápasu s Nymburkem v hale Královka.
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Basketbalisté Slavie Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka, se v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů utkají v základní skupině G s Albou Berlín, Igokeou z Bosny a Hercegoviny a Bilbaem. Poražený finalista české nejvyšší soutěže Pardubice bude při své premiéře v Champions League hrát ve skupině E s Málagou, Reggianou a Juventusem Utena z Litvy.

Bronzový tým NBL Opava narazí v osmifinále kvalifikace na Dziki Varšava. Rozhodl o tom středeční los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu.

Celek SK Slavia Praha ERA NBK po fúzi Slavie a jednadvacetinásobného českého šampiona Nymburka naváže na úspěšné působení Středočechů. Ti se zúčastnili devíti z dosavadních deseti ročníků a dvakrát za sebou, celkově čtyřikrát, byli ve čtvrtfinále. Při losu byli svěřenci trenéra Orena Amiela zařazeni do prvního koše, Pardubice byly ve čtvrtém koši.

„Velmi silná skupina s týmy té nejvyšší kvality. Bude to těžký a atraktivní podzim a zima. Věřím, že náš nový klub a atraktivita soupeřů přispějí k tomu, že budou plné haly a lidé si to přijdou užít,“ komentoval los Amiel.

Oren Amiel jako slávistický trenér

Generální manažer Ladislav Sokolovský ho doplňoval: „Asi moc těžších skupin tam není, možná jedna je trochu podobná. Ta jména mluví sama za sebe. Alba je německý mistr a má velké ambice i směrem k NBA Europe. Igokea to je tradiční klub, který má svojí sílu. A los nám z posledního koše přisoudil Bilbao, což byl sedmý tým španělské ligy a vítěz FIBA Europe Cupu. Nejdůležitější bude, jak poskládáme tým. Naši soupeři budou stát na zahraničních hráčích.“

Opava v kvalifikačním turnaji číslo 2 začne se Dziki Varšava a k postupu potřebuje porazit i další tři soky. V případě postupu narazí na vítěze duelu mezi VEF Riga a Landau z Ázerbájdžánu. V semifinále by narazila na nejlepšího ze soubojů Würzburg - Manchester a Breogan - Rilski Sportlist.

Ve finále by Slezany čekal vítěz pavouka, který začíná duely Promitheas Patras - BC Vídeň, Manisa - Kolossos, Benfica Lisabon - Ženeva a Rasta Vechta - Denizli. Vítěz této kvalifikace půjde do skupiny F na izraelský Hapoel Holon, francouzský Cholet a srbský Spartak Subotica. Pokud se Opavě nepodaří projít do Ligy mistrů, čeká ji start ve FIBA Europe Cupu.

Jistota v létě plném změn. Trenér Amiel bude spojkou mezi Nymburkem a Slavií

Kvalifikace se budou hrát na dosud neurčených místech od 14. do 20. září a základní skupiny začnou 6. října. Z každé skupiny postoupí vítěz přímo do osmifinále, týmy na druhém a třetím místě budou hrát v lednu se „sousední“ skupinou baráž na dvě vítězství.

Z osmifinálových skupin postoupí nejlepší dvě mužstva do čtvrtfinále a soutěž vyvrcholí Final Four. Dva nejlepší celky budou mít možnost se kvalifikovat od sezony 2027/28 do vznikající NBA Europe.

Složení základních skupin basketbalové Ligy mistrů 2026/27:

Skupina A: Rytas Vilnius, Nanterre, Sabah, Trabzonspor.

Skupina B: Galatasaray Istanbul, Štrasburk, Legia Varšava, Cibona Záhřeb.

Skupina C: AEK Atény, Szombathely, Antverpy, vítěz kvalifikace 1.

Skupina D: Murcia, Peristeri, Varese, Bamberg.

Skupina E: Málaga, Reggiana, Juventus Utena, Pardubice.

Skupina F: Hapoel Holon, Cholet, Spartak Subotica, vítěz kvalifikace 2.

Skupina G: Slavia Praha NBK, Alba Berlín, Igokea, Bilbao.

Skupina H: Bonn, Joventut Badalona, Bnei Herzlija, FC Porto.

Kvalifikace:
Turnaj číslo 1:
Čtvrtfinále: Levice - Salon Vilpas, Aarhus - Landstede, Fribourg - Batumi, Oradea - AEK Larnaka.
Semifinále: vítěz Levice/Salon Vilpas - vítěz Aarhus/Landstede, vítěz Fribourg/Batumi - vítěz Oradea/AEK Larnaka.

Turnaj číslo 2:
Osmifinále: VEF Riga - Landau, Opava - Dziki Varšava, Würzburg - Manchester, Breogan - Rilski Sportlist, Promitheas Patras - BC Vídeň, Manisa - Kolossos, Benfica Lisabon - Ženeva, Rasta Vechta - Denizli.
Čtvrtfinále: vítěz VEF Riga/Landau - vítěz Opava/Dziki Varšava, vítěz Würzburg/Manchester - vítěz Breogan/Rilski Sportlist, vítěz Promitheas Patras/BC Vídeň - vítěz Manisa/Kolossos, vítěz Benfica Lisabon/Ženeva - vítěz Rasta Vechta/Denizli.
Semifinále: vítěz VEF Riga-Landau/Opava-Dziki Varšava - vítěz Würzburg-Manchester/Breogan-Rilski Sportlist, vítěz Promitheas Patras-BC Vídeň/Manisa-Kolossos - vítěz Benfica Lisabon-Ženeva/Rasta Vechta-Denizli.

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