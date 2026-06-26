Slavia a Pardubice mají Ligu mistrů jistou, Opava si o ni zahraje v kvalifikaci

Slavia je jedním z devíti mistrovských klubů, které budou hrát základní část. Spolu s čtvrtfinalisty minulého ročníku LM to budou také Alba Berlín, srbská Subotica, Cibona Záhřeb, Antverpy, Szombathely, Porto, Legia Varšava a ázerbájdžánský Sabah. Pardubice jsou zase jedním ze tří debutantů v soutěži vedle FC Porto a tureckého Trabzonsporu.
Dalších sedm šampionů evropských zemí se představí v kvalifikaci. V ní budou ve hře jen dvě místa. Jedno z nich obsadí nejlepší tým z osmičlenného turnaje, ve kterém se představí finalisté z domácích soutěží ze zemí, jež nemají zastoupení mezi elitní třicítkou klubů.
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Opavu čeká náročnější cesta v konkurenci dalších 15 soupeřů zařazených do kvalifikace na základě žebříčku. Oba turnaje se uskuteční od 14. do 20. září a Slezany v případě neúspěchu čeká start alespoň ve FIBA Europe Cupu.
Samotná Liga mistrů odstartuje 6. října, složení základních skupin určí los už 8. července.