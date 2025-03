Loučit se měl po sezoně, nakonec Růžička končí ve Slavii ještě dřív. Kvůli výsledkům

„Hlavním důvodem tohoto kroku jsou neuspokojivé výsledky. Jméno nového hlavního trenéra klub oznámí v nejbližší době, neboť už v sobotu 15. března čeká Slavii klíčové utkání na palubovce Pardubic, kde stále žije šance na postup do předkola play off,“ stojí v prohlášení klubu.

Po středeční porážce na hřišti vedoucího týmu nadstavbové skupiny A2 Ostravy 72:91 jsou slávisté v tabulce třetí. Na druhé Pardubice a postup do play off ztrácejí tři zápasy. Do konce nadstavby odehrají ještě šest utkání.

Růžička, jenž v roce 2022 slavil s Brnem ligový bronz, převzal Slavii vloni v závěru sezony a s týmem uspěl v baráži. V lize dříve trénoval i Svitavy.