V roce 2021 získal s Kanadou bronz na mistrovství světa hráčů do 19 let. Slavia, která se po minulé sezoně sloučila s mistrovským Nymburkem, oznámila jeho příchod na svém webu.
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„Nana přinese do týmu energii, vůli, atletičnost a fyzickou sílu společně s kvalitami moderního basketbalu. Je skvělý na doskoku. Navíc může měnit pozice, což nám dá flexibilitu na obou stranách hřiště,“ řekl trenér Oren Amiel.
Owusu-Anane je čtvrtým novým cizincem v týmu. Už dříve Slavii Praha ERA NBK posílili rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum s dalším Američanem Travisem Harperem, který nastupuje na křídle. Přišel také český reprezentant Patrick Samoura.