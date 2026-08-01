Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Slavia hlásí další zahraniční posilu. Owusu-Anane má dodat energii, vůli i fyzickou sílu

Autor: ,
  15:12

Fotogalerie3

Kanadský pivot Nana Owusu-Anane (6) na MS hráčů do 21 let. | foto: FIBA

Basketbalový celek Slavia Praha ERA NBK má pátou posilu na novou sezonu, kterou je kanadský pivot Nana Owusu-Anane. Čtyřiadvacetiletý hráč s ghanskými kořeny dosud nastupoval za univerzitu Grand Canyon z Phoenixu pod hlavičkou NCAA.

V roce 2021 získal s Kanadou bronz na mistrovství světa hráčů do 19 let. Slavia, která se po minulé sezoně sloučila s mistrovským Nymburkem, oznámila jeho příchod na svém webu.

Střelec s parádním výskokem. Slavia si stáhla z univerzity Američana Harpera

„Nana přinese do týmu energii, vůli, atletičnost a fyzickou sílu společně s kvalitami moderního basketbalu. Je skvělý na doskoku. Navíc může měnit pozice, což nám dá flexibilitu na obou stranách hřiště,“ řekl trenér Oren Amiel.

Owusu-Anane je čtvrtým novým cizincem v týmu. Už dříve Slavii Praha ERA NBK posílili rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum s dalším Američanem Travisem Harperem, který nastupuje na křídle. Přišel také český reprezentant Patrick Samoura.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Slovácko vs. Artis BrnoFotbal - 2. kolo - 1. 8. 2026:Slovácko vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
1. 8. 17:00
  • 1.63
  • 4.12
  • 5.27
Liberec vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 1. 8. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
1. 8. 17:00
  • 1.65
  • 3.84
  • 5.64
Ostrava vs. SlaviaFotbal - 2. kolo - 1. 8. 2026:Ostrava vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
1. 8. 17:00
  • 5.39
  • 4.15
  • 1.62
Slaný vs. BrozanyFotbal - - 1. 8. 2026:Slaný vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
1. 8. 17:00
  • 3.83
  • 3.79
  • 1.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce

Běloruska Aryna Sabalenková na tenisovém Roland Garros.

Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Nechybí jim kraťasy? Fanoušci kritizují krátké dresy australských netbalistek

Střih žlutozelených dresů australských netballistek na Hrách Commonwealthu...

Australské netbalistky nastoupily na Hrách Commonwealthu do turnaje coby obhájkyně titulu. Pozornost však zatím nepřitahují jen svými výkony. Fanoušci na sociálních sítích si vzali na mušku jejich...

Zbrojovka - Sparta 3:1, nováček vyškolil favorita. Zazářil domácí Vachoušek

Sestřih zápasu
Lucky Ezeh slaví gól proti pražské Spartě.

Povedená dvacetiminutovka, během které sparťanští fotbalisté srovnali, nestačila. V prvním ligovém kole místo bodů dostali od nováčka pořádnou facku. S brněnskou Zbrojovkou padli na jižní Moravě 1:3...

Slavia hlásí další zahraniční posilu. Owusu-Anane má dodat energii, vůli i fyzickou sílu

Kanadský pivot Nana Owusu-Anane (6) na MS hráčů do 21 let.

Basketbalový celek Slavia Praha ERA NBK má pátou posilu na novou sezonu, kterou je kanadský pivot Nana Owusu-Anane. Čtyřiadvacetiletý hráč s ghanskými kořeny dosud nastupoval za univerzitu Grand...

1. srpna 2026  15:12

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

1. srpna 2026  13:09

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

1. srpna 2026  13:08

OKTAGON 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

1. srpna 2026  13:07

UEFA chce změnit rozdělování peněz. Vedení FIFA podle ní ztratilo důvěru

Argentinec Enzo Fernández fauluje Pau Cubarsího ze Španělska ve finále MS.

Evropská fotbalová unie (UEFA) uvítala rozhodnutí mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v prohlášení...

1. srpna 2026  12:30

Nejsem bavič jako Stella, to má po mamince, líčí hokejista Polášek s dcerou

Premium
Adam Polášek a dcera Stella Polášková

Stella Polášková se našla v herectví a divákům je dobře známá jako výřečná Klára ze seriálu Ulice. „Když vidím, kolik textu se musí naučit, smekám před ní,“ vypráví hrdý táta a ostřílený obránce ve...

1. srpna 2026

Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou (vlevo) získaly na mistrovství...

Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou získaly na mistrovství Evropy na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varese nestačily jen na suverénní Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou. O...

1. srpna 2026  11:17

Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové, kterou v červnu potrestala čtyřletým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly...

1. srpna 2026  11:13

Viďmanová vs. Zarazúová live: semifinále WTA Memphis 2026

Česká tenistka Darja Viďmanová ve čtvrtfinále turnaje v Memphisu porazila...

Darja Viďmanová hraje v Memphisu parádně, v sobotu 1. srpna 2026 večer ji čeká první velké semifinále. Soupeřkou je Renata Zarazúová, podívejte se na kurzy a kde sledovat přímý přenos.

1. srpna 2026  10:42

MMA a bizár se prolínají. Muradov je po kontroverzích hvězdou Oktagonu

Machmud Muradov

Bude kolem půlnoci, nebe dávno potemní, snad se i trochu ochladí. Jeden ostrov uprostřed Prahy ale v sobotu na chvíli zazáří, přiláká můry, zahřeje ho ohňostroj a očekávání. Na Štvanici dojde k...

1. srpna 2026  10:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Čech v Anglii, Horníček prý podepsal v Newcastlu

Sledujeme online
Český brankář Lukáš Horníček

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

1. srpna 2026  10:25

Těžký odchod z Litvínova i ráj v Liberci. Co Baránka čeká dál?

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Obránce Marek Baránek...

Litvínov? Radši zapomenout! Liberec? Oáza! Hokejový obránce Marek Baránek po roztodivné sezoně vyhlíží nabídku buď z extraligy, kde už platí za inventář, nebo z ciziny. A mezitím trénuje s...

1. srpna 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.